Cilt tipine göre fondöten nasıl seçilir kuru ciltler aydınlık ve parlak fondöten seçmeli!

Makyajın en önemli unsurlarından biri olan fondöteni seçmek her zaman kolay olmayabilir. Kusursuz makyajın sırrı ciltle uyumlu ve doğal bir fondöteni seçmekten geçiyor. Cildinize en uygun fondöteni seçmek için uymanız gereken 3 altın kural var. İşte doğru fondöteni seçmenizi sağlayacak o kurallar!

Nasıl bir fondöten arıyorsun?

Fondöten almadan önce, nasıl bir fondötene ihtiyacınız olduğuna karar vermeniz gerek. Fondötenden beklentiniz kapatıcılık mı yoksa renk eşitliği mi? Bu noktadan sonra seçenekler arasında cilt tipinize uygun olanı aramaya başlayabilirsiniz.

Her cilt tipi için farklı fondöten

Yağlı bir cilde sahipseniz mat bitişli ve kendinden pudralı fondötenler kullanabilirsiniz.Kuru bir cilde sahipseniz aydınlık ve parlak bitişli fondötenlere öncelik verebilirsiniz. Bu tip fondötenler, cildinize canlılık kazandıracaktır.Karma ciltler ise, cildini dinleyip hangi fondötene ihtiyaç duyduğuna karar verebilirler. Onların seçimi, nasıl bir makyaj istedikleriyle alakalıdır.

Cildinizin alt tonunu keşfedin

Eğer bileğinizdeki görünür damarlar mavi veya mor tonlarındaysa bu cildinizin soğuk tonlu olduğuna işarettir. Eğer cilt tipiniz bu kategorideyse pembe alt tonlu bir fondöten size en uygun olacaktır..Eğer bileğinizin iç kısmındaki damarlar yeşil tonlarındaysa bu sıcak alt tonlara sahip bir cilde sahipsiniz demektir. Sarı bazlı fondötenler sizin için doğru bir seçim olacak.