search menu
search
close

Cilt tipine göre fondöten nasıl seçilir kuru ciltler aydınlık ve parlak fondöten seçmeli!

Kusursuz bir makyajın en önemli öğelerinden olan fondöten seçiminde dikkate almanız gereken 3 altın kural var. İşte o kurallar!

Cilt tipine göre fondöten nasıl seçilir kuru ciltler aydınlık ve parlak fondöten seçmeli!
-A A+

Makyajın en önemli unsurlarından biri olan fondöteni seçmek her zaman kolay olmayabilir. Kusursuz makyajın sırrı ciltle uyumlu ve doğal bir fondöteni seçmekten geçiyor. Cildinize en uygun fondöteni seçmek için uymanız gereken 3 altın kural var. İşte doğru fondöteni seçmenizi sağlayacak o kurallar!

Nasıl bir fondöten arıyorsun? 

Fondöten almadan önce, nasıl bir fondötene ihtiyacınız olduğuna karar vermeniz gerek. Fondötenden beklentiniz kapatıcılık mı yoksa renk eşitliği mi? Bu noktadan sonra seçenekler arasında cilt tipinize uygun olanı aramaya başlayabilirsiniz.

Her cilt tipi için farklı fondöten 

Yağlı bir cilde sahipseniz mat bitişli ve kendinden pudralı fondötenler kullanabilirsiniz.Kuru bir cilde sahipseniz aydınlık ve parlak bitişli fondötenlere öncelik verebilirsiniz. Bu tip fondötenler, cildinize canlılık kazandıracaktır.Karma ciltler ise, cildini dinleyip hangi fondötene ihtiyaç duyduğuna karar verebilirler. Onların seçimi, nasıl bir makyaj istedikleriyle alakalıdır.

Cildinizin alt tonunu keşfedin 

Eğer bileğinizdeki görünür damarlar mavi veya mor tonlarındaysa bu cildinizin soğuk tonlu olduğuna işarettir. Eğer cilt tipiniz bu kategorideyse pembe alt tonlu bir fondöten size en uygun olacaktır..Eğer bileğinizin iç kısmındaki damarlar yeşil tonlarındaysa bu sıcak alt tonlara sahip bir cilde sahipsiniz demektir. Sarı bazlı fondötenler sizin için doğru bir seçim olacak.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bu erkeklerle evlenmeyi aklınızdan geçirmeyin! Bu erkeklerle evlenmeyi aklınızdan geçirmeyin!
İlişkiler
Kışın evinizin havasını değiştirecek yöntemler! Kışın evinizin havasını değiştirecek yöntemler!
Pratik Bilgiler
En Güncel Galeriler
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor'!
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor'!
Ünlü manken podyumda öyle bir şey yaptı ki gören şaştı kaldı
Ünlü manken podyumda öyle bir şey yaptı ki gören şaştı kaldı
''Eskisi kadar azgınım demişti'' şimdi görenler tanıyamıyor!
''Eskisi kadar azgınım demişti'' şimdi görenler tanıyamıyor!
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Yatakta bacaklarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı!
Yatakta bacaklarını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı!
Didem Soydan banyodaki cesur pozuyla takipçilerini büyüledi!
Didem Soydan banyodaki cesur pozuyla takipçilerini büyüledi!
Önceki Haberler
Kanseri önleyen mucize meyve!
Kanseri önleyen mucize meyve!
Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin!
Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin!
Ciltteki kırışıklıkları yok ediyor!
Ciltteki kırışıklıkları yok ediyor!
Demet'ten Atatürk çıkışıyla gündem olan Tuğçe'ye zehir zemberek sözler
Demet'ten Atatürk çıkışıyla gündem olan Tuğçe'ye zehir zemberek sözler
Bağırsak iltihabını iyileştiriyor!
Bağırsak iltihabını iyileştiriyor!
Polise ifade veren Aleyna'nın açıklaması bomba!
Polise ifade veren Aleyna'nın açıklaması bomba!
Pınar Altuğ'un mini etekli paylaşımına öyle bir yorum yaptı ki!
Pınar Altuğ'un mini etekli paylaşımına öyle bir yorum yaptı ki!
Cem Yılmaz'dan bomba Serenay itirafı!
Cem Yılmaz'dan bomba Serenay itirafı!
Yorumlar