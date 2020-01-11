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Sosyal medya fenomeni Merve Sanay'ın estetiksiz hali takipçilerini şoke etti!

Ünlü sosyal medya fenomeni ve Dj Merve Sanay, sosyal medya hesabından estetiksiz halinin fotoğrafını paylaştı. Sanay'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya fenomeni Merve Sanay'ın estetiksiz hali takipçilerini şoke etti!
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Her paylaşımı ile olay olan sosyal medya fenomeni Merve Sanay yine yaptı yapacağını! Ünlü sosyal medya fenomeni ve Dj Sanay'ın,  estetiksiz fotoğrafını paylaşması sosyal medyada gündem konusu oldu. Instagram'ın hikaye bölümünden estetiksiz ve estetikli halinin karşılaştırmasını yapan Sanay, bu paylaşımı takipçilerinin beğenisine sundu.

ESTETİKSİZ FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU 

Sosyal medya fenomeni ve DJ Merve Sanay geçtiğimiz günlerde göğüslerini büyütmek için ikinci kez bıçak altına yatmıştı. Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Merve Sanay'ın ameliyat sonrası halini görenler göğüslerinin phothoshop olduğunu iddia etmişti.  Daha önce bir kere daha göğüs büyütme operasyonu yaptıran Merve Sanay'ın göğüslerini dahada büyütmek için ikinci kez göğüslerine estetik yaptırdığını öğrenen takipçileri şaşkınlığını gizleyememişti. Sanay, bu seferde son Instagram paylaşımı ile olay oldu. Instagram'ın hikaye bölümünde estetiksiz halini paylaşan Sanay, görenleri şoke etti. Yüzünün de birçok yerinde estetik olduğu görülen Sanay, bu paylaşımı ile takipçilerini bir kez daha şoke etti. 

merve sanay'ın estetiksiz hali görenleri şoke etti!.

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