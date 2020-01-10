Uzak durulması gereken erkek tipleri neler annesiz yapamayanlar bunlardan biri!

Evlilik, ciddi bir kurum olduğu için bu işin altından kalkmak her yiğidin harcı değil. Öncelikle sadık, anlayışlı ve fedakâr özelliklere sahip olmak gerekiyor. Tüm bunları göz önünde bulundurduktan sonra, evlenmek için seçtiğiniz erkeğin karakteri konusunda da dikkatli olmakta fayda var. Evlendikten sonra problem yaşamak istemiyorsanız bazı erkek tiplerinden uzak durmanız yararınıza olacaktır. İşte o erkekler!

Annesiz yapamayanlar

Tabii ki herkesin annesi kendi için oldukça önemlidir. Hatta evlendikten sonra kayınvalidenize sevgili ve saygılı olursanız evliliğiniz süresince problem yaşamayacağınıza garanti verebiliriz. Ancak bazı erkekler vardır ki annelerini hayatları boyunca her daim birinci sırada tutarlar. Özellikle evlendikten sonra bu durum değişmiyorsa evliliğiniz sırasında problem yaşayabilirsiniz. Eşiniz, siz haklı olsanız bile annesine destek olacağı için evinizin içinde sürekli huzursuzluk yaratacaktır. Bazı durumlarda anneler haklı olsa bile eşlerinin yanında olan erkekler durumu idare ederek sorunun çözülmesine yardım edebilirler.

Çapkın olanlar

Çapkın bir erkekle beraberseniz ve evlilik düşünüyorsanız hayatınız boyunca içinizde bir şüphe oluşacak ve güven eksikliği yaşayacaksınız.

Çocuk ruhlu olanlar

Çocuk ruhlu erkeklerle ilişki başında oldukça eğlenebilirsiniz fakat iş evliliğe gelince bu tiperkekler sorumsuzdurlar ve bütçe konusunda savruk davranırlar. Ev geçindirmek, bir evi idare etmek gibi konuların birinci planında da bütçe gelmektedir.

Kıskanç erkekler

Kıskanç erkeklerle evlilik, oldukça zor bir dönem olacaktır. Attığınız her adımda size sorular soran bir insanla hayat geçirmeniz bir süre sonra çok zor gelecektir. Bu nedenle evlilik kararı alırken karşınızdaki erkeğin kıskançlık seviyesini göz önünde bulundurmalısınız.

Şiddet eğilimli olanlar

Sadece fiziksel şiddet olarak düşünmeyin. Psikolojik şiddet uygulayan erkeklerde mevcut. Örnek vermek gerekirse sürekli bağıran bir erkek size psikolojik şiddet uygulamaktadır. Şiddet eğilimi olan erkeklerden uzak durmalısınız.

Diğer erkek tipleri

Uzak durulması gereken diğer erkek tipleriyse; işkolik, pimpirikli, umursamaz ve bağımlı erkekler olarak sıralanmaktadır.