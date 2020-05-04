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Kremalı çilekli pasta nasıl yapılır bir dilim yemek yetmeyecek!

Özellikle çocukların bayılacağı bir kremalı çilekli pasta tarifi hazırladık. Peki kremalı çilekli pasta evde nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yapılışı...

Kremalı çilekli pasta nasıl yapılır bir dilim yemek yetmeyecek!
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Dışarıdan rahatça yiyecek içecek alamadığımız bu günlerde evde kolaylıkla kendi pastanızı yapabilirsiniz. Üstelik bu enfes lezzete çocuklarınızın ve sevdiklerinizin bayılacağından eminiz. Tek yapmanız gereken malzemeleri hazırlamak ve işe koyulmak! Çayın yanında da yiyebileceğiniz kremalı çilekli pastanın bir dilimi asla yeterli olmayacak! İşte lezzetli mi lezzetli kremalı çilekli pasta tarifi...

Kremalı çilekli pasta için gereken malzemeler:

Pandispanya için:

4 yumurta                                                                                                                             

1 bardak şeker                                                                                                                     

1 bardak un                                                                                                                           

½ bardak nişasta                                                                                                                 

½ çay kaşığı limon suyu                                                                                                       

1 paket vanilya                                                                                                                       

1 paket kabartma tozu                                                                                                         

½ çay bardağı sıcak su

İç Krema:

400 ml süt                                                                                                                             

½ bardak mısır nişastası                                                                                                   

1 kaşık un                                                                                                                             

½ bardak şeker                                                                                                                     

1 yumurta sarısı                                                                                                                     

1 kaşık tereyağı                                                                                                                     

1 paket vanilya

Dış krema;

200 ml süt kreması                                                                                                             

½ çay bardağı pudra şekeri

İçi ve üzeri için :

½ kg çilek                                                                                                                     

Çikolata rendesi

Yapılış aşaması:

Öncelikle pandispanya yapımı ile başlayalım. Yumurta sarısını ve beyazını ayırın. Beyazlarını bir kabın içinde mikser ile çırpın. Birkaç dakika sonra üzerine şekerin yarısını ve limon suyunu ekleyin. Kar gibi bir köpük oluncaya kadar çırpmaya devam edin.

Bir diğer kabın içinde yumurtanın sarısı ve kalan şekeri bir araya koyun ve sıcak su ilave edip yine beyaz bir renk alana kadar çırpın. Daha sonra bu iki karışımı bir kapın içinde birleştirin. Spatula yardımı ile karıştırın ve içine un, nişasta, kabartma tozu, vanilya ilave edin. Yine yavaşça karıştırın. Kek kalıbının içine koyup 170 derecelik fırında 40 dakika kadar pişirin.

İç kreması için ise tereyağı ve vanilya haricindeki tüm malzemeleri bir tencereye koyup karıştırın. Kaynamaya başlayınca tereyağını ilave edin. Biraz daha karıştırıp ocaktan alın ve sonra vanilyasını ekleyin. Daha sonra soğumaya bırakın.

Dışı için hazırlayacağınız krema için süt kremasını pudra şekeri ile birlikte katı hale gelinceye kadar çırpın. İç kremanın yarısını alt tabana dökün. Üzerine dilimlediğiniz çilekleri yerleştirin. Ardından kalan kremayı da dökün ve üst tabanı kapatın. Bu şekilde en az 4 saat bekletin. Ardından dış kremasını sürün ve çilek ve çikolata ile süsleyin. Afiyet olsun...

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