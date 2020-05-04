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Saç spreyi evde nasıl yapılır biberiye yağı içeren formülü kullanın!

Saçlarınızın çabucak uzamasını, dolgun bir görünümde olmasını istiyorsanız bu haber size göre! İşte saçları hemen uzatan 3 malzemeli sprey tarifi!

Saç spreyi evde nasıl yapılır biberiye yağı içeren formülü kullanın!
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Biberiye, içindeki yararlı maddelerle saçların kısa sürede uzamasına yardımcı olur. Eğer siz de saçlarınızın çabucak uzamasını, dolgun ve parlak görünmesini istiyorsanız biberiyeden mutlaka yararlanın. Evde bitkisel ürünlerle yapılan bu saç spreyi kolay olmasının yanında tamamen doğal. Gelin saçları çabuk uzatan sprey nasıl yapılır birlikte göz atalım!

Malzemeler:

10 damla biberiye esansiyel yağı, 1/2 çay kaşığı taşıyıcı ya da bilinen adıyla sabit yağ, 100ml damıtılmış su, 100ml'lik bir sprey şişesi.

Hazırlanışı: 

1/2 çay kaşığı taşıyıcı yağ ile 10 damla biberiye esansiyel yağını karıştırın. Yağlarınızı şişenize dökün ve şişenin geri kalanını suyla doldurun. Şişeyi iyice çalkalayın. Tüm malzemelerin birbirine karıştığına emin olun.

Saç köküne püskürterek uygulayın

Spreyi hazırladıktan sonra artık saçınıza uygulayabilirsiniz. Kuru saçınızı diplerini ortaya çıkaracak şekilde ayırın. Spreyi doğrudan köklere püskürtün ve ardından parmaklarınızla biraz ovalayın. Bu işlemi genellikle gece uygulayın ve sabah saçlarınızı yıkayın.

3 ayda etkisi gözle görülüyor

Çalışmalar 3 ay içinde spreyin etkisini göstermeye başladığını ve 6 ay sonra sonuçların çok daha görünür hale geldiğini gösteriyor.

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