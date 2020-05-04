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Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan düşerek yaşamını yitirdi!

Manken ve sunucu Simge Tertemiz'in Hatay'da yaşayan babası Metin Tertemiz, oturduğu binanın dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan düşerek yaşamını yitirdi!
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Manken ve sunucu Simge Tertemiz'in İskenderun'da liman acenteciliği yapan babası Metin Tertemiz, sabaha karşı Simge Tertemiz'in ablasıyla yaşadığı Yenişehir Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonundan düştü. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, Tertemiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağıtlar eşliğinde morga götürüldü

60 yaşındaki Metin Tertemiz'in cenazesi, yakınlarının ağıtları eşliğinde otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haberi İstanbul'da alan Simge Tertemiz, babasıyla fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Tertemiz, paylaşımında şunları dile getirdi: "Canım babam, çınarım, Hakk'ın rahmetine kavuştun melek oldun. Acımız tarifsiz, gidişin çok erken oldu. Sana gelişimiz çok çaresiz. Hakkını helal et babam. Hakkını helal et. Yüce Rabbimin rahmeti üzerine olsun, mekanın cennet olsun. Seni sonsuza dek seviyorum. Seni hep bu gülüşünle, esprilerinle, aydınlık görüşlerinle yolumuz, ışığımızsın."

 

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