Romatizmaya ne iyi gelir keten tohumu iyileştiriyor!

Ülkemizde yaygın olarak görülen romatizma hastalığı pek çok insanın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Romatizma, bağışıklık sisteminde oluşan rahatsızlıklarla beraber eklemlerdeki aktivitelerin kısıtlanmasına sebep olur. Yağmurlu havalarda daha sık nükseden romatizmanın etkilerini azaltmak için doğal besinlere başvurabilirsiniz. Romatizma hastalığı için doğru besinlerden faydalanarak ağrılarınızı geçirmeniz mümkün. İşte romatizmaya iyi gelen o besinler!

Yumurta

Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurta, içerdiği sülfür ve B vitamini sayesinde eklem ve doku gelişiminde önemlidir. Sülfür kemik ve kas dokusu gelişmesi için gerekli bir maddedir. Kolesterol oranını yükseltmesi nedeniyle dikkatli tüketilmesi gereken bir besindir.

Keten tohumu

Omega 3 ve omega 6 yağ sidi açısından zengin olan keten tohumu romatizmaya birebirdir. Ayrıca içinde bulunan besin lifi bir benzeri bir madde bulunur. Bu madde eklem ağrılarını azaltmada etkilidir. Düzenli ilaç kullanımı olanların, keten tohumu kullanmadan doktora başvurmanız, sağlığınız için önemlidir.

Balık

Soğuk suda yetişen balıkların (somon, ton balığı, vb.) içerdikleri omega 3 ve omega yağ asidi içerikleri iltihaplı durumlarda iyileştirici bir etkiye sahiptir. Hafta da birden fazla balık tüketmek, eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı olmaktadır.

Nar suyu

Yapılan bazı bilimsel araştırmalar nar suyunun eklem şişliklerini ve ağrılarını azalttığını göstermiştir. Bu konuyla ilgili kesin bir bilgi olmasa da romatizmal ağrılar üzerinde etkisi bulunduğu kanaati oldukça fazladır.

Frenk üzümü - hodan otu

Tohumlarda bulunan omega 6 yağ asidi bu iki besinde de yüksek miktarda bulunmaktadır. Gammalinolenik asit adındaki bu yağ asidi iyi bir iltihap önleyicidir. Ayrıca kuş üzümü, çuha çiçeği de bu besin grubundandır. Bu faydalı içeriği yanı sıra, karaciğere fazla yükleme yapıldığında zarar verebilir. Kullanımını bir uzmana danışarak yapmak gerekmektedir.