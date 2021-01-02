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Zencefil çayı nasıl yapılır mideyi yatıştırmanın formülü!

Soğuk günlerde içilmesi hoş, hafif baharatlı bir çay olan zencefil çayı, mide bulantısını yatıştırır ve hazımsızlığı hafifletir. İşte zencefil çayı tarifi...

Zencefil çayı nasıl yapılır mideyi yatıştırmanın formülü!
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Ana vatanı Güney Çin olan zencefil; Hindistan ardından Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Karayipler'e yayılarak günümüz sofralarına kadar girmeyi başarıyor. Her derde deva olan zencefil, insan vücuduna faydalarıyla şaşırtıyor. Hindistan'da yaygın olarak tüketilen zencefil, kanseri önlemeden, romatizma tedavisine; beyin sağlığından, akciğer sağlığına vücuda inanılmaz yararlar sağlıyor. Zencefil çay olarak tüketildiğinde mideyi yatıştıran mucizevi bir içeceğe dönüşüyor...

İşte zencefil çayı tarifi..

Taze zencefili ince ince dilimleyin. Soymanıza gerek yok, ancak durulayın ve kirleri ovalayın. Her fincan çay için yaklaşık 2,5 cm zencefil kullanacak şekilde planlayın.
Bir tencerede zencefili bir bardak suyla karıştırın. Karışımı yüksek ateşte kaynatın.
Beş dakika kaynatın (veya ekstra güçlü çay istiyorsanız 10 dakikaya kadar kaynatabilirsiniz). Zencefil parçalarını almak için çayı ince bir elekten geçirin. İsterseniz çayınıza bir dilim limon veya portakal ekleyebilirsiniz.  Zencefil aromasını hafifletecek hafif bir tat istiyorsanız da bal veya akçaağaç şurubunu ekleyebilirsiniz.

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