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Ebru Polat sahne kıyafetlerinden dolayı eleştirilen Hadise'ye destek oldu

Şarkıcı Ebru Polat, konserlerinde giydiği kıyafetlerinden dolayı eleştiri yağmuruna tutulan meslektaşı Hadise'ye mayolu bir pozunu paylaşarak destek oldu.

Ebru Polat sahne kıyafetlerinden dolayı eleştirilen Hadise'ye destek oldu
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Konserlerinde mayo tarzı şık kıyafetler tercih eden ünlü şarkıcı Hadise, kendisini 'edepsiz' diyerek eleştirenlere Mevlana'nın bir sözüyle karşılık vermişti. Kısa sürede destek mesajları yağan şarkıcıya bir destek de Ebru Polat'tan geldi. Polat, sosyal medya hesabından mayolu bir fotoğrafını paylaşarak k "Hadise yanındayız. Herkes baksın kendi işine'' mesajıyla şarkıcıya destek verdi. 

''Edebi kıyafetle ölçene cahil denir''

Twitter hesabından kıyafetini 'edepsizlik' olarak tanımlayan kişilere cevap veren Hadise, "Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" diyerek Mevlana'nın şu sözünü paylaştı: "Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene. Çünkü cahil ne gelirse söyler diline"

Ebru Polat'tan tam destek geldi 

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Ebru Polat, Hadise'ye gelen kıyafet eleştirilerine daha fazla sessiz kalamadı. Şimdilerde ailesiyle Phuket Adası'nda tatilde olan Polat, mayolu bir pozunu paylaşarak "Hadise yanındayız. Herkes baksın kendi işine, milletten sana ne. Laf anlatmak zordur haddini bilmeyene" dedi.

Ebru Polat sahne kıyafetlerinden dolayı eleştirilen Hadise'ye destek oldu

 

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