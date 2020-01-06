Sinem Kobal'ın Instagram paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Sinem Kobal, 2020'nin ilk Instagram paylaşımını yaptı. Güzel oyuncu, siyah beyaz ve oldukça dikkat çekici fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımı saniyeler içerisinde 100 binin üzerinde beğeni aldı.

Beğeni ve yorum yağdı

- Su görse utanır.

- Gölgeni dünyaya değişmem.

- Kadın deyince aklıma Sinem Kobal geliyor.

- Allah'ım Ne kadar hoş bir güzellik.

- Tablo gibisiniz duru ve güzel.

İşte Sinem Kobal'ın paylaştığı siyah beyaz paylaşımı:

100 binin üzerinde beğeni aldı

"Melek yüzlü, düş perisi" yakıştırmaları yapılan oyuncuya bazı hayranları ise "Kalplerimizin Selenası'sın" diye yorum yaptı. Kobal'ın fotoğrafı 100 binin üzerinde beğeni aldı.