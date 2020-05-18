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El titremesi neden olur aşırı stres sebep oluyor!

Elinizdeki titremenin sebebi yaşadığınız yoğun stres olabilir. Titreme (tremor) hastalığına dair merak edilen tüm bilgileri derledik!

El titremesi neden olur aşırı stres sebep oluyor!
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Ellerde, bacaklarda ve vücudun çeşitli yerlerinde görülen titreme, tıpta 'tremor' olarak adlandırılıyor. Parkinson hastalığı ile kafamızda ilişkilendirdiğimiz el titremesi, genellikle ciddi bir durumun göstergesi değildir ve herhangi bir tedaviye gerek olmadan kendi kendine kaybolur. Ancak nadir olarak, ciddi bir hastalığın habercisi de olabiliyor. Peki el titremesi neden olur? Titreme nasıl geçer? Detaylar haberimizde...

Tremor hastalığı neden olur?

Titreme bazı durumlarda normal olarak kabul edilir. Çok fazla stres altında olmak, endişe veya korku yaşamak titremeye yol açabilir. Duygusal yoğunluk azaldığında titreme de genellikle durur. Tremor, aynı zamanda beyni, sinir sistemini veya kasları etkileyen tıbbi bozuklukların bir parçası da olabilir. Bu nedenle açıklanamayan titreme gelişirse mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Titremelerin en yaygın nedenleri arasında şunlar bulunur:

Kas yorgunluğu,
Çok fazla kafein tüketimi,
Stres,
Yaşlanma,
Düşük kan şekeri seviyeleri.

Ellerdeki titremenin altında yatan etmenler

Esansiyel Tremor: Esansiyel tremor, en sık görülen hareket bozukluğu tipidir. Kısaca, nedeni bilinmeyen titreme hastalığı olarak tanımlanabilir. En sık olarak ellerde ve baş-boyun bölgesinde görülür.

Parkinson Tremoru: Parkinson tremoru, istirahat halinde ortaya çıkar. Sıklıkla Parkinson'un ilk belirtisidir ve hareketle kaybolur. Bir uzuvda veya vücudun bir tarafında başlar ve sonra diğer tarafa doğru ilerler.

Serebellar Tremor(Beyincikle ilişkili): Cerebellum yani beyincik, hareket ve dengeyi kontrol eden arka beyin kısmıdır. Serebellar tremor, beyincikte hasar nedeniyle ortaya çıkan bir tür titremedir.

Fizyolojik Tremor: Fizyolojik tremor genellikle bazı ilaçlar, alkol yoksunluğu, hipoglisemi (düşük kan şekeri) veya aşırı aktif tiroid gibi tıbbi koşullar nedeniyle ortaya çıkar. Altta yatan neden tedavi edilirse fizyolojik tremor da büyük ihtimalle ortadan kalkar.

Psikojenik Tremor: Psikolojik nedenlerle ortaya çıkan tremor türüdür. Kişinin dikkati dağıtıldığı zaman, titreme büyük ölçüde kaybolur. Bu kişilerde sıklıkla bir psikiyatrik hastalık bulunur.

Titreme hastalığı nasıl geçer?

Kafein ve benzeri uyarıcılardan kaçınmak: Kafein ve diğer uyarıcılar titremeleri artırabilir.

Stresten kaçınmak: Stres ve anksiyete, titremeleri daha kötü hale getirme eğilimindedir ve rahatlamak titremeleri iyileştirebilir. Yaşamdaki tüm stresler ortadan kaldırılamasa da masaj, yoga, meditasyon gibi çeşitli rahatlama teknikleri kullanarak stresli durumlarla başa çıkmayı öğrenmek mümkündür.

Yaşam tarzı değişiklikleri: Örneğin titremenin daha az olduğu eli daha sık kullanmak yardımcı olabilir.

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