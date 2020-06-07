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Taha Duymaz'ın Instagram hesabı neden kapatıldı işte ilk açıklama!

Sosyal medyada kısıtlı imkanlarla çektiği yemek tarifi videolarıyla tanınan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı kapatıldı. Duymaz'dan konuya dair açıklama geldi.

Taha Duymaz'ın Instagram hesabı neden kapatıldı işte ilk açıklama!
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Hatay'da yaşayan Taha Duymaz, küçük mutfağında, az malzemelerle yaptığı yemek tarifleriyle kısa sürede geniş kitlelerce tanınmayı başardı. Ancak Taha Duymaz'ın Instagram hesabına erişim engeli geldi. 

"Sonunda bazı insanlar amacına ulaştı"

Instagram hesabının kapatılmasıyla büyük üzüntü yaşayan Duymaz, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Intagram hesabım kapatıldı, sonunda bazı insanlar amacına ulaştı. Sabahtan beri kendime gelemedim.Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim. Ben kendimde değildim, yıllarım elimden alındı. Herkes hakkını helal etsin."

Peki Taha Duymaz kimdir?

Sosyal medyanın yeni fenomeni 17 yaşındaki Taha Duymaz Hatay Yayladağı ilçesinin Güveççi köyünde yaşıyor ve yemek videoları çekiyor. Annesi ve babası kronik rahatsızlık yüzünden çalışamayan Taha'nın 12 tane de kardeşi var. Geçim kaynakları ise devletten aldıkları 800 TL.

 

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