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Kırmızı biber dolması nasıl yapılır şahane lezzet!

Kırmızı biber dolması görüntüsü ve tadıyla hayran kalacağınız bir lezzet sunuyor. İşte enfes kırmızı biber dolması tarifi!

Kırmızı biber dolması nasıl yapılır şahane lezzet!
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Yaz mevsiminin gelmesiyle sebze ağırlıklı yemekleri sofralarımızda daha çok görür olduk. Biber dolması da yazın en sevilen lezzetlerinden. Kırmızı biber dolmasını daha önce denediniz mi bilmiyoruz ancak bu tarif sizi mest edecek. İçi tam kıvamında, lezzetli mi lezzetli kırmızı biber dolması yapmaya hazır olun. İşte damak çatlatan kırmızı biber dolması tarifi!

Malzemeler:

6 adet kırmızı dolmalık biber

İçi için:

350 gram yağlı kıyma
1 yemek kaşığı biber salçası
1 diş sarımsak
1 çay bardağı kırık pirinç
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz

Sosu için:

1 su bardağı su
1 çay kaşığı tuz
1/2 adet limon suyu
1 tatlı kaşığı biber salçası

Yapılışı:

Dolma içinin tüm malzemelerini bir kabın içerisinde karıştırın. Biberlerin sapının bulunduğu üst kısmını dikkatli bir şekilde kesin. İçlerindeki tohumlu kısmı çıkarın.
Ardından dolma içini kaşık yardımıyla biberlerinizin içerisine aktarın ve kaşık yardımıyla düzeltin. Üzerine bir kenara koyduğunuz kapakları koyun. Ardından biberlerinizi orta boy bir borcam ya da seramik kabın içerisine yerleştirin.

Sosu için tüm malzemeleri karıştırın ve dolmaların üzerine gezdirin. Dolmaların üzerini varsa kapağı, yoksa folyo ya da yağlı kağıt yardımıyla güzelce kapatın ve fırına verin. 170 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika kadar pişmeye bırakın. Fırından almadan önce üzerini açın ve 5-10 dakika bu şekilde bırakarak üzerinin kızarmasını sağlayın. Fırından çıkarın ve servis edin.

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