search menu
search
close

Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafları sildirmek isteyen Cem Yılmaz'ın talebi reddedildi!

Sevgilisi Serenay Sarıkaya ile havuzda çekilmiş fotoğrafların silinmesi için mahkemeye başvuran Cem Yılmaz'ın talebi reddedildi.

Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafları sildirmek isteyen Cem Yılmaz'ın talebi reddedildi!
-A A+

Aşkları magazin gündemine damgasını vuran Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz çifti geçtiğimiz gün magazinciler tarafından çekilen havuz pozlarıyla olay olmuştu. Cem Yılmaz evinin bahçesinde çekilen fotoğraflara erişim engeli getirilmesi için mahkemeye başvurdu. Ünlü komedyene mahkemeden kötü haber geldi. 

Havuz fotoğraflarını çekenlerin cezalandırılmasını istedi

Cem Yılmaz, başvurusunda, evinin yolunun uzak olduğunu, kendisini görüntüleyen magazincilerin ağaçların arasına düzenek kurup, tele objektif kamera ile gizlice neredeyse çıplak denilebilecek görüntülerini çektiğini ifade etti. Komedyen, bu görüntülerin alenileştirilerek sosyal medya hesaplarından paylaşan kişilerin tespit edilerek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme erişim engeli talebini reddetti

Sabah'ın haberine göre, mahkeme, talep dilekçesinde özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini öne sürdüğü Cem Yılmaz'ın aleyhine karar aldı. Hakimlik, Yılmaz'ın talebi ardından söz konusu paylaşımda ikiliyi halk nazarında küçük düşürecek veya kişilik haklarını ihlal edecek unsurların tespit edilmediğini belirterek, erişim engellenmesi talebini reddetti.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Üstelik fırında pişiyor: Kırmızı biber dolması Üstelik fırında pişiyor: Kırmızı biber dolması
Yemek
Yumuşacık yapısıyla: Vişneli pamuk kek tarifi Yumuşacık yapısıyla: Vişneli pamuk kek tarifi
Tatlı
En Güncel Galeriler
Adını Feriha Koydum'un Cansu'su değişimiyle şoke etti!
Adını Feriha Koydum'un Cansu'su değişimiyle şoke etti!
Aleyna çıtayı yükseltti! Reklam ücretine dudak uçuklatan zam!
Aleyna çıtayı yükseltti! Reklam ücretine dudak uçuklatan zam!
İşte Benim Stilim'in Barbie'si estetikle bambaşka birine dönüştü!
İşte Benim Stilim'in Barbie'si estetikle bambaşka birine dönüştü!
Uzun ilişkide yaşanan en yaygın 5 sorun!
Uzun ilişkide yaşanan en yaygın 5 sorun!
Sharon Stone'dan bomba itiraf: İnternette tanımadığım erkeklerle...
Sharon Stone'dan bomba itiraf: İnternette tanımadığım erkeklerle...
Ölüm anında vücutta ne olur?
Ölüm anında vücutta ne olur?
Önceki Haberler
Stresi gidermenin formülü burada!
Stresi gidermenin formülü burada!
El titremesinin nedeni meğer buymuş!
El titremesinin nedeni meğer buymuş!
Solunum yolu hastalıklarına birebir!
Solunum yolu hastalıklarına birebir!
Fenomen Taha Duymaz'ın Instagram hesabı kapatıldı!
Fenomen Taha Duymaz'ın Instagram hesabı kapatıldı!
Mehmet Ali Erbil: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
Mehmet Ali Erbil: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
İşte kadın cinselliği hakkında yanlış bilinenler!
İşte kadın cinselliği hakkında yanlış bilinenler!
Kaşık kaşık lezzet: Höşmerim tarifi
Kaşık kaşık lezzet: Höşmerim tarifi
Büyüleyici tadıyla: Şakşuka tarifi
Büyüleyici tadıyla: Şakşuka tarifi
Yorumlar