Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafları sildirmek isteyen Cem Yılmaz'ın talebi reddedildi!

Aşkları magazin gündemine damgasını vuran Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz çifti geçtiğimiz gün magazinciler tarafından çekilen havuz pozlarıyla olay olmuştu. Cem Yılmaz evinin bahçesinde çekilen fotoğraflara erişim engeli getirilmesi için mahkemeye başvurdu. Ünlü komedyene mahkemeden kötü haber geldi.

Havuz fotoğraflarını çekenlerin cezalandırılmasını istedi

Cem Yılmaz, başvurusunda, evinin yolunun uzak olduğunu, kendisini görüntüleyen magazincilerin ağaçların arasına düzenek kurup, tele objektif kamera ile gizlice neredeyse çıplak denilebilecek görüntülerini çektiğini ifade etti. Komedyen, bu görüntülerin alenileştirilerek sosyal medya hesaplarından paylaşan kişilerin tespit edilerek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme erişim engeli talebini reddetti

Sabah'ın haberine göre, mahkeme, talep dilekçesinde özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini öne sürdüğü Cem Yılmaz'ın aleyhine karar aldı. Hakimlik, Yılmaz'ın talebi ardından söz konusu paylaşımda ikiliyi halk nazarında küçük düşürecek veya kişilik haklarını ihlal edecek unsurların tespit edilmediğini belirterek, erişim engellenmesi talebini reddetti.