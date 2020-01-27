Stres giderici egzersizler neler koşu yapın!

Hayat koşulları, yoğun ve stresli bir iş sizi stres altında tutabilir. Stresten korunup kurtulmanın en önemli yolu ise egzersiz yapmaktan geçiyor. Egzersiz yapmak hem sağlıklı bir vücuda hem de sağlıklı bir zihin yapısına kavuşmanızı sağlar. İşte stresi üzerinizden atmaya yardımcı olacak egzersizler!

Koşu yapmak

Koşu, stresle mücadele etmenin en iyi yollarından biridir. Özellikle açık havada yaptığınız koşu zihninizi rahatlatmaya yardımcı olur.

Yüzme

Su, stresi atmanın en güzel yollarından birini bize sunuyor. Düzenli olarak yüzmek, günlük yaşamın sorunlarından sizi uzaklaştırmasının yanı sıra kondisyonunuzu artırır, kaslarınızın güçlenmesini sağlar.

Kick boks

Eğer yoğun, stresli bir işe sahipseniz ve etrafınızda sizi iyi hissettirecek iyi bir şeyler bulamıyorsanız o halde sizi kick bok ile tanışın. Kum torbasına atacağınız tekmeler ve yumrukların sizi nasıl rahatlatacağını tahmin edemezsiniz. Kafanıza taktığınız şeyleri kum torbasına attığınız yumrukta bırakıp, hayatınıza enerjik ve zinde bir şekilde devam edebilirsiniz.

Yoga

Yoganın sakinleştirici özelliği herkes tarafından bilinmekte. Bununla birlikte yoga, strese iyi gelen egzersiz rutinlerinin de başında geliyor. Yoga esnasında vücut bir nevi yavaşlar. Günlük hayatın stresleri yüzünden sürekli olarak kaç ya da savaş halinde olan vücudumuzun ritmi düzelir, fiziksel ve psikolojik rahatlık hissederiz.