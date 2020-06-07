Vişneli pamuk kek nasıl yapılır puf gibi kabarır!

Beş çayınıza eşlik edecek, misafirlerinizin hayran kalacağı bir kek tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Vişneli pamuk kek, yumuşacık yapısı, tadına doyulmaz vişne aromasıyla vazgeçilmeziniz olacak. Şimdi malzemeleri hazırlayın, bu enfes kekin keyfini çıkarın! İşte muhteşem vişneli pamuk kek tarifi için gereken malzemeler ve hazırlanışı...

Malzemeler:

4 adet yumurta, 2 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı yoğurt, 1/2 çay bardağı sıvı yağ, 5 çay bardağı un, 1 paket vanilin, 1 paket kabartma tozu, 1 adet limon rendesi, 1/2 kase vişne (çekirdekleri çıkartılmış)

Yapılışı:

4 adet yumurtayı bir kaba kırın. Şekeri ekleyin. 6-7 dakika, mikser ile güzelce çırpın.Şeker ile yumurta birleşince içerisine sıvı yağı ekleyin. 2-3 dakika yağ ile birlikte çırpın. Ardından yoğurdu ekleyin. Yoğurt ile birlikte güzelce karıştırın. 3 çay bardağı unu eleyerek, ekleyin ve karıştırın.Vanilin ve kabartma tozunu ekleyin. Limonu rendeleyin ve kek hamurunu karıştırın. Ardından kalan 3 çay bardağı unu da eleyerek ekleyin ve karıştırın.

Pürüzsüz bir kek hamuru elde edene kadar güzelce karıştırın.Kelepçeli kabınızı yağlayın ve içine hazırladığınız keki boşaltın. Üzerini düzeltin. Vişneleri ise kek hamurunuzun üzerine rastgele bırakın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40 dakika kadar pişirin. Keki fırından çıkarttıktan sonra oda sıcaklığında dinlendirin ve kelepçeli kaptan çıkartın. Üzerine bolca pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.