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Meme kanseri hastaları coronovirüs'e hangi önlemleri almalı aman dikkat!

Meme kanseri hastalarının coronovirüse karşı alması gereken önlemleri sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenlerin cevabı elmaelma.com'da.

Meme kanseri hastaları coronovirüs'e hangi önlemleri almalı aman dikkat!
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Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gürkan YETKİN konu hakkında önemli bilgiler verdi. Coronavirüs ağır solunum yetmezliğine yol açabilen, yüksek ateş, halsizlik ve zatüre ile seyreden infeksiyona neden olan virüstür. Daha önce insanda görülmeyen bu virüs, şimdi dünya çapında salgına yol açmıştır. Sağlık bakanlığımızın etkili çalışmaları sonucu ülkemizde daha yavaş yayılmaktadır. Ancak tüm toplumun dikkatli olması ve bakanlığımızın bildirdiği önlemlere azami uyması gerekmektedir.

Meme kanseri hastalarında Coronavirüs enfeksiyon riski daha fazla mı ?

Virüs ilk defa küresel salgına yol açtığından bu konuda çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Ancak coronavirüs enfeksiyonu bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde daha etkili olmaktadır.Bu nedenle kemoterapi, immunoterapi, radyoterapi alan hastalarda virüsün etkisi ve komplikasyonlarının artabileceği düşünülmektedir.

Meme kanseri hastaları hangi önlemleri almalı ?

 1-Kalabalık yerlerden kaçınmalı ve seyahat etmemelidir.

 2-Mümkün olduğu kadar fazla evde kalmalı ve ev dışına   çıktığında cerrahi maske kullanmalı, zorunlu olarak kalabalık yerlere ve hastaneye gitmişse FFP3 veya N95 maske kullanmalıdır.

3-Ellerini en az 20 saniye bol olarak sabunlayarak yıkamalı ve bunu makul sıklıkta tekrarlamalıdır. Dışarıda elleriyle virüslerin sık bulunduğu kapı kolu,asansör düğmesi vs. gibi yerlere temas etmiş ve ellerini yıkama olanağı yoksa el dezenfektanı veya 80 derece kolonya ile ellerini temizlemelidir. Ellerini yüzüne götürmemeye dikkat etmelidir.

4- Bağışıklık sistemini güçlendirmek için , stresten uzak durmalı, yeterli uyumalı, iyi beslenmeli, orta derecede fiziksel egzersiz (yürüyüş gibi) yapmalıdır.

 5- Evcil hayvanlardan uzak durmalıdır.

 6- Telefon,klavye, masa, odanın tabanı ve tuvaletler daha sık dezenfekte edilmelidir.

7-Ailenin diğer bireyleri , eve coronavirüs taşımamak için azami önlem almalıdır. Dışarıdan geldiklerinde ayakkabı ve kıyafetlerinin virüs taşıyabileceğini bilmeli ve bunlara meme kanseri tedavisi gören hastanın temas etmemesine özen göstermelidirler. Ayrıca ellerinin dezenfeksiyonuna dikkat etmelidirler.

 

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