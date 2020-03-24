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Hazar Ergüçlü'nün iç çamaşırsız pozlarına sosyal medyadan beğeni yağdı!

Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına sosyal medyadan beğeni yağdı

Hazar Ergüçlü'nün iç çamaşırsız pozlarına sosyal medyadan beğeni yağdı!
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Kendisinden yaşça büyük ünlü yönetmen Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla magazin gündemini sallayan Hazar Ergüçlü bu sefer de Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız fotoğrafları ile gündem oldu. Ünlü oyuncunun iç çamaşırsız fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı. 

İç çamaşırsız fotoğraflarına beğeni yağdı 

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara devam ediyor. Ünlü oyuncu son olarak iç çamaşırı giymeden çektirdiği pozlarla sosyal medyada gündem oldu. Gelebilecek yorumlara önlem almak için fotoğrafını yorumlara kapalı şekilde paylaşan Hazar Ergüçlü'nün fotoğraflarına kısa süre içerisinde beğeni yağdı. 

''Yaşlıların rencide edilmesi üzücü'' 

Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma yasağının getirilmesi hakkında paylaşım yapan Ergüçlü, sokağa çıkma yaşının 65 yaş üstü olmaması ve herkesin evinde oturması gerektiğine dikkat çekerek "Yaşlıların bu şekilde rencide edilmesi gerçekten çok üzücü. Eğer gerekliyse, dışarıya çıkmak sadece yaşlılara değil hepimize yasaklanmalı" dedi.

İşte Hazar Ergüçlü'nün Instagram'ı sallayan pozları...

Hazar Ergüçlü'nün iç çamaşırsız pozlarına sosyal medyadan beğeni yağdı!

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