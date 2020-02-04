Patatesli yahni nasıl yapılır leziz mi leziz!

Patatesli yahni, sıcacık enfes tadı sayesinde sofralarınızı şenlendirecek bir tarif. Yapılışı çok basit, zamanınızı almayacak damak çatlatan bir lezzeti sizlere sunuyor. Bu tarif daha önce denediğiniz tatlara benzemeyecek. İşte tadına bayılacağınız nefis patatesli yahni tarifi!

Malzemeler:

4 adet patates

1 adet havuç

250 gram dana kuşbaşı eti

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı tane karabiber

1-2 dal taze kekik

1 adet soğan

2 adet domates

1 su bardağı su

Yapılışı:

Soğanı küp küp doğrayın. Tereyağını eritin ve soğanları kavurun.

Soğanlar pembeleşince etleri ilave edin ve etler iyice pişene kadar tahta kaşıkla kavurmaya devam edin. Domates ve biber salçasını da ilave edip 2-3 dakika daha kavurun. Etlerle aynı büyüklükte doğranan patatesleri ve havuçları ilave edin. Domates rendesi, tane karabiber ve tuzu ekleyin. En son sıcak suyu dökün ve tencerenin kapağını kapatın. Patatesler yumuşayana kadar pişirin. İşte bu kadar, afiyetler olsun!