Evde baklava yapmak için gerekli olan malzemeler nelerdir nasıl yapılır püf noktaları nelerdir?

Elmaelma.com olarak evde kolaylıkla yapabileceğiniz lezzeti damaklarda bırakan bir tarifle karşınızdayız! Osmanlı mutfağının geçmişten günümüze vazgeçilmez lezzetlerinden olan baklavaya hiçkimse hayır diyemiyor! Bugün sizler için vazgeçilmez lezzetin evde yapabileceğiniz şekilde tarini hazırladık! Sizde kolay bir şekilde evde bu lezzeti yaparak sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz!

MALZEMELER 5 su bardağı un 3 adet yumurta 1 su bardağı süt 1 su bardağı ayçiçek yağı 1 paket kabartma tozu 1 tatlı kaşığı sirke 1/2 çay kaşığı tuz 1,5 su bardağı mısır nişastası 250 gram eritilmiş tereyağı 3 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi 3,5 su bardağı toz şeker 3,5 su bardağı su 1/2 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu 1/2 su bardağı toz antep fıstığı

Nasıl yapılır; Unu derin bir karıştırma kabına aktarın. Unun orta kısmını parmak uçlarınızla havuz gibi açın. Yumurta, süt, ayçiçek yağı, kabartma tozu, sirke ve tuzu ekleyin. Tüm malzemeyi yavaş yavaş karıştırıp una yedirerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın. Hamuru, üzerine nemli bir bez kapatarak 1 saat kadar oda sıcaklığında dinlendirin.

Dinlenen hamuru, yirmi eşit parçaya ayırdıktan sonra mermer bir tezgah üzerinde yuvarlayın. Unladığınız tezgah üzerinde her bir hamur bezesini bir tabak büyüklüğünde açın. Aralarına mısır nişastası serpiştirerek açtığınız hamurları üst üste diztikten sonra bir oklava yardımıyla incecik açmaya devam edin.

Yufka katlarının aralarını yağlamak için tereyağını küçük bir tencerede kısık ateşte eritin. Fırın tepsinizin tabanını eritilmiş tereyağı ile yağlayın. Açtığınız yufkaların en düzgünlerinden iki tanesini baklavanın alt ve üst katı içi ayırın.

Yufkaların on adetini aralarını tereyağıyla yağlayıp, fırın tepsisinde üst üste dizin. İnce çekilmiş ceviz içini baklavanın orta katına eşit olarak serpiştirin. Kalan yufkaları, aynı şekilde aralarını tereyağı ile yağlayarak üst üste dizin ve baklavayı bu şekilde oluşturmaya devam edin. Yufkaların kenar kısımlarını keskin bir bıçak ucu yardımıyla tepsinin alt tarafına doğru ittirin.

Baklavayı, dikdörtgen ya da verev şeklinde olmak üzere dilimleyin. Kalan eritilmiş tereyağını bir yumurta fırçası yardımıyla baklavanın üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıp yufka katları tek tek açılana kadar yaklaşık 50 dakika pişirin. Baklavanın şerbetini hazırlamak için; toz şekeri, suyla derin bir tencerede karıştırdıktan sonra orta ateşte yaklaşık 25 dakika kadar kaynatın. Kaynayan şerbete limon suyunu ilave ettikten sonra ocaktan alın.

Fırından çıkarttığınız sıcak baklavanın üzerine bir kepçe yardımıyla sıcak şerbeti azar azar ilave ederek içine çekmesini bekleyin. Şerbetini çeken baklavayı, dilim dilim arzuya göre üzerine toz Antep fıstığı serpiştirip servis edin.