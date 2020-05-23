Rüzgar Erkoçlar kimdir cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti

Yıllar önce cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek erkek olan Rüzgar Erkoçlar, sosyal medya hesabından kendisine gelen yorumu ifşa etti. Şimdilerde evli olan Erkoçlar, yıllar geçmesine rağmen kendisi hala ameliyat olması konusunda eleştiren bir takipçisine, insanlar canıyla uğraşırken dışarıda, bunların kafa hala burada" diyerek ateş püskürdü.

''Dünyanı ahiretini mahvettin''

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Erkoçlar, bir sosyal medya kullanıcısının kendisine yolladığı 'Mahşer günü nasıl hesap vereceğini hiç düşündün mü? Biraz midem bulanıyor ve acıyarak seyrediyorum seni. Sayın hem kadın hem erkek. Senin sonun da aynı Bülent Ersoy gibi ortada sürünen yaşlı bir fosil olacaksın, ne evliliği ne çocuğu. Dünyanı, ahiretini mahvettin' şeklindeki mesajı ifşa etti.

''Böyle densizleri paylaşacağım''

Rüzgar Erkoçlar, kendisine gönderilen mesajı Instagram hesabından paylaşarak "Böyle birkaç densiz var, artık paylaşacağım bunları, insanlar canıyla uğraşırken dışarıda, bunların kafa hala burada" dedi. Kendisini eleştiren kişiye "Güzel sev" diyerek uzun bir tavsiye mesajı gönderen Erkoçlar, yazısını takipçileriyle de paylaştı.

Peki Rüzgar Erkoçlar kimdir?

26 Mart 1986 İstanbul doğumlu.İlk ismi Nil Erkoçlar'dırOyunculuğa on yaşında oynadığı reklam filmleriyle başlayan Erkoçlar, 15 yaşındayken oynadığı Molped reklamıyla ünlenmiştir.Ardından birçok projede yer alan Erkoçlar ilk olarak Berna Laçin'in başrolü oynadığı Seni Yaşatacağım adlı dizide oynamaya başlamıştı.Bu dizinin ardından Kadir İnanır'ın başrolde olduğu Bütün Çocuklarım adlı dizide oynamıştır.Oyuncu, en çok Emret Komutanım adlı dizi ve aynı ada sahip sinema filminde canlandırdığı Foto Fato rolü ile tanınmaktadır.20 Şubat 2013 tarihinde müzik yapımcısı Erol Köse'nin Erkoçlar hakkında Twitter'da yayınladığı mesajda, oyuncunun cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek erkek olduğu iddia edildiOyuncu ve kardeşi tarafından yalanlanan iddia daha sonra doğrulandı ve oyuncunun yeni adının Rüzgar olduğu aktarıldı.Erkoçlar, Ayşe Arman'a verdiği, 24 Şubat 2013'te yayımlanan röportajında iki yıldır hormon tedavisi gördüğünü ve üç hafta önce de cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdiğini açıkladı.