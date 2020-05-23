search menu
search
close

Rüzgar Erkoçlar kimdir cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti

Oyuncu Rüzgar Erkoçlar, sosyal medya hesabından cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti

Rüzgar Erkoçlar kimdir cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
-A A+

Yıllar önce cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek erkek olan Rüzgar Erkoçlar, sosyal medya hesabından kendisine gelen yorumu ifşa etti. Şimdilerde evli olan Erkoçlar, yıllar geçmesine rağmen kendisi hala ameliyat olması konusunda eleştiren bir takipçisine, insanlar canıyla uğraşırken dışarıda, bunların kafa hala burada" diyerek ateş püskürdü. 

''Dünyanı ahiretini mahvettin'' 

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Erkoçlar, bir sosyal medya kullanıcısının kendisine yolladığı 'Mahşer günü nasıl hesap vereceğini hiç düşündün mü? Biraz midem bulanıyor ve acıyarak seyrediyorum seni. Sayın hem kadın hem erkek. Senin sonun da aynı Bülent Ersoy gibi ortada sürünen yaşlı bir fosil olacaksın, ne evliliği ne çocuğu. Dünyanı, ahiretini mahvettin' şeklindeki mesajı ifşa etti.

''Böyle densizleri paylaşacağım'' 

Rüzgar Erkoçlar, kendisine gönderilen mesajı Instagram hesabından paylaşarak "Böyle birkaç densiz var, artık paylaşacağım bunları, insanlar canıyla uğraşırken dışarıda, bunların kafa hala burada" dedi. Kendisini eleştiren kişiye "Güzel sev" diyerek uzun bir tavsiye mesajı gönderen Erkoçlar, yazısını takipçileriyle de paylaştı.

Peki Rüzgar Erkoçlar kimdir?

26 Mart 1986 İstanbul doğumlu.İlk ismi Nil Erkoçlar'dırOyunculuğa on yaşında oynadığı reklam filmleriyle başlayan Erkoçlar, 15 yaşındayken oynadığı Molped reklamıyla ünlenmiştir.Ardından birçok projede yer alan Erkoçlar ilk olarak Berna Laçin'in başrolü oynadığı Seni Yaşatacağım adlı dizide oynamaya başlamıştı.Bu dizinin ardından Kadir İnanır'ın başrolde olduğu Bütün Çocuklarım adlı dizide oynamıştır.Oyuncu, en çok Emret Komutanım adlı dizi ve aynı ada sahip sinema filminde canlandırdığı Foto Fato rolü ile tanınmaktadır.20 Şubat 2013 tarihinde müzik yapımcısı Erol Köse'nin Erkoçlar hakkında Twitter'da yayınladığı mesajda, oyuncunun cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek erkek olduğu iddia edildiOyuncu ve kardeşi tarafından yalanlanan iddia daha sonra doğrulandı ve oyuncunun yeni adının Rüzgar olduğu aktarıldı.Erkoçlar, Ayşe Arman'a verdiği, 24 Şubat 2013'te yayımlanan röportajında iki yıldır hormon tedavisi gördüğünü ve üç hafta önce de cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Nefis bir lezzet: Patatesli yahni tarifi Nefis bir lezzet: Patatesli yahni tarifi
Yemek
Ev baklavası ile bu bayram kendinizi şımartın! Ev baklavası ile bu bayram kendinizi şımartın!
Tatlı
En Güncel Galeriler
Kainat güzelinin pozları sosyal medyayı salladı!
Kainat güzelinin pozları sosyal medyayı salladı!
Türk takipçi ünlü modelin yayınına damga vurdu: Gögüslerini...
Türk takipçi ünlü modelin yayınına damga vurdu: Gögüslerini...
Emrata, yeni koleksiyonunu eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı!
Emrata, yeni koleksiyonunu eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı!
Gülben Ergen'in abisi nasıl öldürüldü işte tüm ayrıntılar!
Gülben Ergen'in abisi nasıl öldürüldü işte tüm ayrıntılar!
İşte hayranı olduğumuz ünlülerin ilginç takıntıları ve korkuları!
İşte hayranı olduğumuz ünlülerin ilginç takıntıları ve korkuları!
İstanbul'u terketmişti! Doğayla iç içe yeni yaşamını anlattı!
İstanbul'u terketmişti! Doğayla iç içe yeni yaşamını anlattı!
Önceki Haberler
Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptıkları şoke etti!
Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptıkları şoke etti!
Yazın en sevilen meyvesi kirazın bu faydası şaşırtıyor!
Yazın en sevilen meyvesi kirazın bu faydası şaşırtıyor!
Yeni rol arkadaşını yere göğe sığdıramadı!
Yeni rol arkadaşını yere göğe sığdıramadı!
Saç boyasını anında akıtan mucize yöntem!
Saç boyasını anında akıtan mucize yöntem!
Survivor ''Anlat Bakalım" oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu!
Survivor ''Anlat Bakalım" oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu!
Vücuttaki fazla ödemi atmak için...
Vücuttaki fazla ödemi atmak için...
Fenerbahçeli Isla ile model eşinden olay poz! Görenler şaştı kaldı!
Fenerbahçeli Isla ile model eşinden olay poz! Görenler şaştı kaldı!
Cami hoparlörlerinden şarkısı çalınan isim de olaya sert çıktı!
Cami hoparlörlerinden şarkısı çalınan isim de olaya sert çıktı!
Yorumlar