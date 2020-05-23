search menu
search
close

Aldatma neden olur konuya pozitif yaklaşıyorsanız dikkat!

Bir çok ilişkinin bitmesine neden olan aldatma neden olur? Bir ilişkiyi derinden inciten aldatmanın ardındaki 4 adımı sizin için sıraladık!

Aldatma neden olur konuya pozitif yaklaşıyorsanız dikkat!
-A A+

Aldatma çiftler arasındaki ilişkide oldukça önemli bir sorundur. Peki ilişkide aldatma neden olur? Dünya üzerinde yazılan ve bir çok konu üzerinde tartışmaya neden olan aldatma nedenlerini ve aldatmaya itecek 4 adımı elmaelma.com okurları için bir araya getirdik! aldatmaya pozitif yaklaşıyor ve partnerinizle aranızda farklı yerlere dışa dönük bir sosyal yaşamınız varsa aldatmaya yaklaşmış olabilirsiniz! İşte aldatmaya iten 4 adım!

Aldatmaya yakın düşüncelere pozitif bakma! 

Aldatma olaylarına zemin hazırlayan durumların içerisinde bulunma veya aldatma durumlarına destek veren düşüncelere pozitif yaklaşma beynin aldatmayı normalleştirmesine neden olur. Bu da yerini aldatmaya bırakıyor. Bu noktada aldatmanın sinyallerini yaktığı ortamlarda arkanıza bakmadan kaçmak olacaktır. 

Dışa dönük bir sosyal hayatınız varsa... 

Partnerinizle beraber dışa dönük bir sosyal yaşantınız varsa aldatma iteminde bulunacak bir noktaya gelebilirsiniz. Sosyal medyada dışa yönelmiş ve partnerinizle çok az vakit geçiriyorsanız bazı durumlarda sosyal medya sizin veya partnerniz için tehlikeli olabilir. Dışa dönük sosyal yaşantı ve sosyal medya kullanımı partnerinizle aranızın açılmasına sebebiyet verebilir. 

Aranızdaki bağlılık azaldıysa

Çiftlerin iletişiminin zayıflaması zamanlar sevginin de azalmasına neden olabilir. Bu da zamanlar çiftler arasındaki paylaşılacak konuşmaları ve anları azaltarak araya bir takım soğukluğun girmesine neden olabilir. Bu da son olarak bir başkasından görülen ilgi sonucu yerini aldatmaya bırakabilir. 

Cinsel birliktelikte sorunlarınız varsa... 

Cinsellik çiftler arasındaki en özel bağdır. Partnerinizle aranızda cinsel uyumun zamanla yok olması veya eş doğrultuda yaşanmaması aranızdaki duygusal bağın soğumasına neden olabilir. 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Vücuttaki fazla ödemi atmak için... Vücuttaki fazla ödemi atmak için...
Öneriler
Fenerbahçeli Isla ile model eşinden olay poz! Görenler şaştı kaldı! Fenerbahçeli Isla ile model eşinden olay poz! Görenler şaştı kaldı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Kainat güzelinin pozları sosyal medyayı salladı!
Kainat güzelinin pozları sosyal medyayı salladı!
Türk takipçi ünlü modelin yayınına damga vurdu: Gögüslerini...
Türk takipçi ünlü modelin yayınına damga vurdu: Gögüslerini...
Emrata, yeni koleksiyonunu eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı!
Emrata, yeni koleksiyonunu eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı!
Gülben Ergen'in abisi nasıl öldürüldü işte tüm ayrıntılar!
Gülben Ergen'in abisi nasıl öldürüldü işte tüm ayrıntılar!
İşte hayranı olduğumuz ünlülerin ilginç takıntıları ve korkuları!
İşte hayranı olduğumuz ünlülerin ilginç takıntıları ve korkuları!
İstanbul'u terketmişti! Doğayla iç içe yeni yaşamını anlattı!
İstanbul'u terketmişti! Doğayla iç içe yeni yaşamını anlattı!
Önceki Haberler
Nefis bir lezzet: Patatesli yahni tarifi
Nefis bir lezzet: Patatesli yahni tarifi
Ev baklavası ile bu bayram kendinizi şımartın!
Ev baklavası ile bu bayram kendinizi şımartın!
Cinsiyet değiştiren Rüzgar gelen mesajı affetmeyip, ifşa etti!
Cinsiyet değiştiren Rüzgar gelen mesajı affetmeyip, ifşa etti!
Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptıkları şoke etti!
Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptıkları şoke etti!
Yazın en sevilen meyvesi kirazın bu faydası şaşırtıyor!
Yazın en sevilen meyvesi kirazın bu faydası şaşırtıyor!
Yeni rol arkadaşını yere göğe sığdıramadı!
Yeni rol arkadaşını yere göğe sığdıramadı!
Saç boyasını anında akıtan mucize yöntem!
Saç boyasını anında akıtan mucize yöntem!
Survivor ''Anlat Bakalım" oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu!
Survivor ''Anlat Bakalım" oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu!
Yorumlar