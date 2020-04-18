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Ebru Şallı oğlunun mezarının başından ayrılamadı!

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören oğlunu kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşayan Ebru Şallı oğlunun mezarı başından ayrılamadı.

Ebru Şallı oğlunun mezarının başından ayrılamadı!
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Ebru Şallı'nın yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti. Kilyosta son yolculuğuna uğurlanan minik Pars'ı annesi Ebru Şallı bırakmak istemedi.  Cenazede eşinin desteğiyle güçlükle ayakta durduğu gözlenen Ebru Şallı'nın oğlunun mezarının başına oturup ağladığı fotoğraf ise yürek dağladı. 

Ebru'yu bir an olsun yalnız bırakmadılar 

Cenaze töreninde acıdan ayakta duramayan Ebru Şallı'yı eşi Uğur Akkuş ve eski eşi Harun Tan, bir an olsun yalnız bırakmayarak destek oldu. Oğlunun mezarının başından ayrılmak istemeyen Şallı, eşinin yardımıyla aracına bindirildi.

Ebru Şallı oğlunun mezarının başından ayrılamadı!

''Ponçik sen benimlesin'' 

Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşındaki detay ise görenleri derinden sarstı. Şallı, oğlunun mezar taşına kalpler çizerken, "Ponçik sen benimlesin" yazdırdı.



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