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Halle Berry kimdir yastık pozuyla sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyada başlayan yeni akım olan yastıkla meydan okuma trendine son olarak ünlü oyuncu Halle Beryy'de katıldı. Paylaşımı olay oldu.

Halle Berry kimdir yastık pozuyla sosyal medyayı salladı!
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Koronavirüs salgınının yaygın olduğu şu günlerde sosyal medyada yeni akımlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak yastıkla meydan okuma akımına katılan isimlerden biri dünyaca ünlü oyuncu Halle Berry oldu. Beryy, yastıktan yaptığı elbiseyi sosyal medya hesabından paylaştı ve yastığın kenarından görünen kalçasıyla olay oldu 

Kalça pozu sosyal medyayı salladı! 

Son günlerde sosyal medyada başlayan PillowChallenge akımına katılan isimlerden biri de güzel oyuncu Halle Berry oldu. Güzel oyuncu yastıkla meydan okumaya yeni bir boyut kazandırdı. Tüm seksepalitesiyle akıma damga vuran oyuncunun kalçasının gözükmesi sosyal medyada gündem oldu. 

Halle Berry kimdir yastık pozuyla sosyal medyayı salladı!

Halle Berry kimdir? 

14 Ağustos 1966 yılında Ohio, ABD'de doğdu. Monster's Ball, X-Men, X2, Die Another Day ve X-Men: The Last Stand filmlerinde rol aldı. 2001'de en iyi kadın oyuncu Oscarı aldı.2000 yilinda çizgi roman X Men'in film uyarlamasinda, Storm'u canlandirarak dünya çapinda taninmaya basladi ve devam filmleri X2:X-Men United ve X-Men:The Last Stand'de de yeraldi.2001'in sonunda Monster's Ball adli filmde Leticia Musgrove adinda idam edilmis bir katilin karısını canlandırdı ve bu rolle En Iyi Kadın Oyuncu dalında Oscar Ödülü'nü kazandı. Bu ödülü kazanan, ilk Afrikan Amerikalı oyuncu olan Halle Berry'nin ödül töreninde giydigi kiyafet, son 75 yilin en popüler kıyafeti seçildi.2002 yapimi James Bond filmi, Die Another Day'de Bond Kızı Jinx'i oynayan Berry, bu filmde kırk yıl önceki James Bond filmi Dr.No'daki Ursula Andress'in rolünü yeniden canlandırdı. 2003'ün sonlarında psikolojik gerilim filmi Gothika'da yer aldı ve ilk kez bir filmde en önemli rolü oynamis oldu.Ardindan Catwoman'da bas rolü alan Berry'nin burdaki performansı begenilmedi ve 2005 yılında "Razzie ödülleri" En Kötü Kadın Oyuncu ödülü ona verildi.

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