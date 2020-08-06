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Ebru Şallı, tatil pozlarını eleştiren takipçilerine sert çıktı kimseye hesap vermeyeceğim!

Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı tatil paylaşımlarına gelen eleştirilere sert çıktı. Şallı, 'Çocuğumun yasını tutma şeklimin hesabını kimseye vermeyeceğim' dedi.

Ebru Şallı, tatil pozlarını eleştiren takipçilerine sert çıktı kimseye hesap vermeyeceğim!
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Nisan ayında lenf kanseri olan 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, oğlunun vefatının ardından bir süre dış dünyayla bağını koparmış ve kendisini eve kapatmıştı. Zor günler geçiren Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'la birlikte gözde tatil beldesi Bodrum'a moral bulmak için gitti. Son dönemde Instagram hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çeken Şallı'nın bazı takipçileri yaptıkları kötü yorumlarla ünlü ismi çileden çıkardı. Ebru Şallı, Instagram'ın hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımla yorumlara adeta ateş püskürdü.

"Çocuğumun yasını tutma şeklimin hesabını kimseye vermeyeceğim"

Ebru Şallı paylaşımlarını eleştirenlere böyle seslendi: "Ne zavallı ve nefret içinde bir yazı. İçinin nefretini kusmuş. Neyi hazmedemedi bu kadıncağız. Nefretle bir yere gelemezsin zaten. O nefret yüzüne böyle yansır işte. Benim arkamda ordu var. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti var. Sen neden bahsediyorsun? Çocuğumun yasını tutma şeklimin, hesabını kimseye vermeyeceğim. Sen kimsin? Ayrıca benim melek çocuğumu ve beni konuşma, yazma hakkın da yok. Senin de evladın var. Yarın ne olacağı belli olmaz Allahtan korkun olsun birazcık. İki reyting alıp ölen evladımla benle rant sağlamaya çalışmak ayıp desem o da az olur. Çok günah! Nedir bu düşmanlık? Ben her gün daha iyi olacağım. Çocuğumun istediğini yerine getireceğim. Senin değil! Allah'tan taş yüreğine sevgi, ve merhamet ve şifa diliyorum"

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