Soğan çorbası nasıl yapılır tam bir şifa kaynağı!

Soğan ve sarımsağın sağlığa olan faydalarını uzmanlar sık sık vurguluyor. Soğan ve sarımsağın biraraya geldiği tam bir şifa deposu olan soğan çorbasını sizlerle buluşturuyoruz. Sofralarınızı renklendirecek soğan çorbasının yapılışı istediğiniz kolaylıkta! Vitamin deposu olan ve antibakteriyel niteliğe sahip bu çorbayı mutlaka evde deneyin. Peki, soğan çorbası nasıl yapılır? İşte soğan çorbası tarifi...

Malzemeler:

5 adet orta boy kuru soğan

2 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı un

6 su bardağı sıcak et suyu yoksa normal su

Tuz, karabiber

Yarım çay bardağı pirinç

Arzuya göre üstüne limon

Yapılışı:

Çorbanın ana malzemesi olan kuru soğanları yarım ay şeklinde doğrayın. Sarımsakları küçük küpler halinde kesin. Zeytinyağını geniş bir tencerede kızdırın. Yarım ay şeklinde doğranmış kuru soğan, sarımsak kısık ateşte soteleme işlemine başlayın. Hafif hafif renk almaya başlayan kuru soğanları kısık ateşte soteleyin. Soğanlar iyice yumuşadığında ateşi biraz yükseltip 5 dakika daha pişirerek renk almalarını kolaylaştırın. Unu ekleyip kokusu çıkıp hafif bir renk alana kadar soğanlarla birlikte kavurmaya başlayın. Hemen ardından sıcak et suyunu ekleyip iyice karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakın ve pirinci ekleyin.Tuz ve taze çekilmiş tane karabiberle tatlandırıp pişene kadar kaynatın. Afiyet olsun!