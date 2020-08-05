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Libidoyu arttırmanın 4 etkili yolu meditasyon yapın!

Cinsellikle partnerinizle zaman zaman sorun yaşıyor olabilirsiniz ancak derdiniz libidoysa dert etmeyin! İşte libidoyu arttırmanın 4 kolay yöntemi!

Libidoyu arttırmanın 4 etkili yolu meditasyon yapın!
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Partnerinizle cinsel yaşamınız her zaman yolunda gitmeyebilir. Her çiftin zaman zaman tökezlediği dönemler olabilir. İşte bu dönemlerin üstesinden kolaylıkla gelebilmek ve sağlıklı bir cinsel ilişki kurmak için libidoyu arttırarak cinsel hayatınızı düzenli hale getirebilirsiniz. İşte libidoyu attırmak için 4 etkili yöntem!

HİSSİYATINIZI DEVREYE SOKMA ZAMANI GELDİ MEDİTASYONA BAŞLAYIN!

Stresin cinsel yaşam üzerindeki olumsuz etkileri ve yarattığı girdaptan kurtulmak için düzenli olarak meditasyona başlayabilirsiniz. Tüm kaslarınızı gevşeterek onları yeniden kontrol altına alabilirsiniz. Özellikle Yoga, Ta Chi sporları ile destekleyerek libidonuzu arttırabilirsiniz.

ROMANTİZME ÖNEM VERİN!

İlişkinin temelini oturtmak ve sağlıklı bir cinselliğin en önemli noktası romantizmdir. Partnerinizle cinsel yaşantınızı düzenli hale getirmek için romantizmden yardım alabilirsiniz.

DÜZENLİ SEKSİN SIRRI SEBZEDE SAKLI!

Sağlıklı beslenmek cinsellik içinde oldukça önemli bir gerekçe! Sağlıklı beslenmek cinsel yaşamınızı da etkiliyor. Kan akışını hızlandırmaya yardımcı olan bitkilere hayatınızda yer açabilirsiniz. 

ÖZGÜVEN CİNSELLİĞİ ETKİLİYOR

Duruşunuzla partnerinize karşı özgüveninizi hissettirin. Özgüven ne kadar yüksek olursa libido o kadar artar. İşte bu noktada her aynaya bakışınızda kendinizden emin bakışlar atarak cinsellikte de mükemmel olacağınızın garantisini ilk olarak kendinize verin.

 

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