Pastane usulü acıbadem kurabiyesi nasıl yapılır şahane bir tat!

Pastanelerin en sevilen tatlılarından acıbadem kurabiyesini evde yapmak düşündüğünüzden çok daha kolay. Tam kıvamında yapısı, bademli enfes lezzetiyle hayran kalacağınız acıbadem kurabiyesi tarifini paylaşıyoruz. Bir tane yemeye doyamayacağınız acıbadem kurabiyesi tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden afiyetler olsun...

Acıbadem kurabiyesi malzemeleri:

125 gram badem unu

125 gram fındık unu

325 gram toz şeker

2 yemek kaşığı limon suyu

200 gram yumurta akı

1 damla acıbadem aroması (isteğe göre)

Üzeri için:

1 avuç çiğ badem

Yapılışı:

Tencereye badem,fındık unu ,toz şeker ve yumurta aklarını kısık ateşte 10-12 dakika kıvam alıncaya kadar pişiriyoruz. Karıştırdığınızda yayılması 10-15 saniye kadar sürüyorsa kıvamı olmuş demektir. Kıvam alan karışımı mutfak tezgahına döküyoruz,üzerine 2 yemek kaşığı limon suyu dökerek spatula yardımıyla tezgahta yayıp toplayarak soğutuyoruz. Oda sıcaklığına getirdiğimiz hamuru bir sıkma torbasına alarak yağlı kağıt serilmiş tepsiye aralıklarla sıkıyoruz.

130 derece önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirdikten sonra bir 30 dakika ısıyı 150 dereceye çıkararak yaklaşık 10-12 dakika daha kurabiyelerin rengi altın sarısı tonuna gelinceye kadar pişiriyoruz. Ardından fırından alıp yağlı kağıtla beraber nemli bir bezin üzerinde soğumaya bırakıyoruz. Tamamen soğuyunca afiyetle tüketiyoruz!