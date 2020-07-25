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Bulaşık makinesi nasıl temizlenir içini boşaltıp sirke koyarak...

Yıkanmış bulaşıklarımızdan kötü koku gelmesini engellemek istiyorsak bulaşık makinemizi temiz tutmalıyız. Peki makinemizi nasıl temizleyebiliriz?

Bulaşık makinesi nasıl temizlenir içini boşaltıp sirke koyarak...
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Bulaşık makinesinde yıkanan bulaşıkların tertemiz ve parlak görünmesi bizim için çok önemli fakat ya bulaşık makinesi? Bulaşık makinemizin temizliği de en az bulaşıklarımızın temizlenmesi kadar önemli ve mutlaka yapılması gerekiyor.Özellikle yıkanmış bulaşıkların kötü koktuğunu ve tam temizlenmediğini düşünüyorsanız bu temizleme işlemini kesinlikle gerçekleştirmelisiniz. Peki bulaşık makinesi nasıl temizlenir? Kimyasal içerik kullanmadan doğal yöntemlerle makinenizi temizlemek istiyorsanız haberimizin içeriğine göz atabilirsiniz..

ARAP SABUNU VE KARBONAT İKİLİSİNİN GÜCÜ

Öncelikle makinemizin fişinin çekili olduğundan emin olmamız gerekiyor. Ardından makinemizin alt ve üst raflarınızı çıkararak kirli ve paslı kısımları kontrol ediyoruz. Arap sabunu ve karbonatı bir kapta karıştırarak hazırladığımız karışım ile tüm telleri ovuyoruz.

EN ÇOK KİRLENEN YER FİLTRE VE TABAN

Bulaşık makinesinin kapağının altında fazlasıyla kir ve yağ birikebilir. Çünkü bu kısma daha az su gitmektedir. Bulaşık makinesinin filtresini çıkarıp yine arap sabunu ve bol sirkeli suda temizlemeliyiz. Makinemizin lastiğinin temizliğinde ise diş fırçasını kullanmak bize kolaylık sağlayacaktır. Karbonatlı fırça ile lastikleri güzelce ovmak gerekiyor.

GERİSİNİ SİRKEYE BIRAKIN
Temizlenen raflarımızı yerlerine yerleştirdikten sonra ise en kolay olan son adıma geçiyoruz. Makinemiz boş halde iken içerisine bir kaba koyduğumuz elma sirkesi ile işlemimizi sona erdiriyoruz. Bu işlemi yaparken makineyi uzun programda çalıştırmayı ve detarjan gözüne karbonat koymayı ihmal etmemiz gerekiyor. Bu şekilde hem tertemiz hem de parlak bir bulaşık makinesine sahip olabiliriz.

 

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