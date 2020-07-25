search menu
search
close

Sinan Akçıl ayrıldığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifi etti!

Sinan Akçıl, Eylül ayında ayrıldığı eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde tek taş yüzük hediye ederek evlilik teklifinde bulundu.

Sinan Akçıl ayrıldığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifi etti!
-A A+

2019'da evlenen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, geçtiğimiz Eylül ayında anlaşmalı olarak boşandı. Kasım'da ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı alan ünlü çift yeniden evlenmeye hazırlanıyor. 

İkinci bahar

Müzisyen Sinan Akçıl, oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde tektaş yüzük hediye ederek yeniden evlenme teklifinde bulundu. İkili tekrar nikah masasına oturmayı planlıyor.

Boşandıktan sonra ilişkilerine ikinci bir şans tanıdılar

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, Ocak 2019'da Hollanda Amsterdam'da nikah masasına oturmuş, Eylülde ise boşanmıştı. Kasım ayında yeniden bir araya gelen çift tekrar evlilik kararı aldı. 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Serdar Ortaç: "Eski Serdar'a Allah belanı versin derim!" Serdar Ortaç: "Eski Serdar'a Allah belanı versin derim!"
Magazin
Songül Öden üç yıllık aşkıyla evleniyor! Songül Öden üç yıllık aşkıyla evleniyor!
Magazin
En Güncel Galeriler
Selülitli halini unutun! Duygu, pembe bikinisiyle yürek hoplattı!
Selülitli halini unutun! Duygu, pembe bikinisiyle yürek hoplattı!
File çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi! Sosyal medya karıştı!
File çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi! Sosyal medya karıştı!
Ünlü modacı iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü!
Ünlü modacı iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü!
Ünlü oyuncunun gerçek mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Ünlü oyuncunun gerçek mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Dünyanın en güzel çocuğunun son haline bakın!
Dünyanın en güzel çocuğunun son haline bakın!
Pınar'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! Ünlü isimler böyle isyan etti!
Pınar'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! Ünlü isimler böyle isyan etti!
Önceki Haberler
İlişkide güveni kazanmak için bu 4 şeye ihtiyacınız var!
İlişkide güveni kazanmak için bu 4 şeye ihtiyacınız var!
Şahan'dan Aya Sofya'da namaz kılanlara 'sosyal mesafe' tepkisi!
Şahan'dan Aya Sofya'da namaz kılanlara 'sosyal mesafe' tepkisi!
Özlem Yıldız'ın kırmızı bikinili paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti!
Özlem Yıldız'ın kırmızı bikinili paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti!
Kahvaltıda Karadeniz lezzeti: Muhlama tarifi
Kahvaltıda Karadeniz lezzeti: Muhlama tarifi
Dolmaların şahı: Şıhıl mahşi
Dolmaların şahı: Şıhıl mahşi
Lezzeti ağızda dağılıyor: Kakaolu ıslak kurabiye tarifi
Lezzeti ağızda dağılıyor: Kakaolu ıslak kurabiye tarifi
Bu besinler kabızlığı anında iyileştiriyor!
Bu besinler kabızlığı anında iyileştiriyor!
Hande ve Kerem'in öpüşme anını sızdıran çalışan işinden oldu!
Hande ve Kerem'in öpüşme anını sızdıran çalışan işinden oldu!
Yorumlar