Sinan Akçıl ayrıldığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifi etti!

2019'da evlenen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, geçtiğimiz Eylül ayında anlaşmalı olarak boşandı. Kasım'da ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı alan ünlü çift yeniden evlenmeye hazırlanıyor.

İkinci bahar

Müzisyen Sinan Akçıl, oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde tektaş yüzük hediye ederek yeniden evlenme teklifinde bulundu. İkili tekrar nikah masasına oturmayı planlıyor.

Boşandıktan sonra ilişkilerine ikinci bir şans tanıdılar

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, Ocak 2019'da Hollanda Amsterdam'da nikah masasına oturmuş, Eylülde ise boşanmıştı. Kasım ayında yeniden bir araya gelen çift tekrar evlilik kararı aldı.