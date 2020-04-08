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Eda Ece'den dizisini önermeyen sevgilisine sitem yazıklar olsun

Oyuncu Eda Ece, sosyal medyadan dizi öneren basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'e kendi dizisini önermediği için sitem etti.

Eda Ece'den dizisini önermeyen sevgilisine sitem yazıklar olsun
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FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine can veren Eda Ece yaklaşık bir yıldır Anadolu Efes'te forma giyen Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gizlemeden yaşayan genç çiftin sosyal medyadaki yazışmaları ise herkesi güldürdü. Anadolu Efes'te forma giyen Buğrahan Tuncer'e izlediği diziler sorulunca verdiği yanıt sevgilisini kızdırdı. Eda Ece, sevgilisine sosyal medyadan yorum yaparak sitem etti. 

''Yazıklar olsun''

Anadolu Efes, koronavirüs nedeniyle günlerdir evde olan Buğrahan Tuncer'e izlediği dizileri sordu. Tuncer ise 'Peaky Blinders', 'Dark', 'La Casa De Papel, 'How I Met Your Mother' ve 'Vikings' dizilerini önerdi. Eda Ece, sevgilisi Buğrahan Tuncer'in önerdiği diziler arasında kadrosunda yer aldığı Yasak Elma'nın olmamasına itiraz etti. Anadolu Efes'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımın altına yorum yapan Eda Ece, sevgilisini kast ederek, "Yasak Elma'yı önermedin mi? Yazıklar olsun" yorumunu yaptı. Başarılı oyuncu Eda Ece'nin yorumuna beğeni yağarken Buğrahan Tuncer'in vereceği cevap ise merak konusu oldu.

Eda Ece'den dizisini önermeyen sevgilisine sitem yazıklar olsun

Eda Ece'den dizisini önermeyen sevgilisine sitem yazıklar olsun

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