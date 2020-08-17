Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'na polis baskını!

Tatilini genellikle yurtdışında yapan Şeyma Subaşı, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle tatil için Çeşme ve Bodrum arasında mekik tuttu. Son olarak Çeşme'de bir villa kiralayan Subaşı'nın arkadaşlarıyla yaptığı parti tatsız sonlandı.

Partiyi polis bastı iddiası

Subaşı, cuma akşamı yakın arkadaşlarıyla evinin bahçesinde parti düzenledi. Çevrede oturan vatandaşlar, Subaşı ve arkadaşlarının gürültüsünden rahatsız olunca polise haber verdi. Polisin kısa sürede olay yerine intikal etmesinin ardından parti son buldu. Sabahın ilk ışıklarına kadar sürmesi beklenen parti, gece yarısı noktalanınca Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının keyfi kaçtı.

Baskın sonrası partiyi noktalayan Subaşı, sosyal medya hesabından sabaha karşı bir arkadaşıyla dans ettiği anları paylaştı.

İddiaları yalanladı

Çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Şeyma Subaşı, baskın iddiasını yalanladı. Subşı, "Siz yalan haber yapmaya ben de hiç işim yokmuş gibi size cevap vermeye devam edeyim. Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını diye haberler gördüm. Lütfen inanmayın böyle bir şey yaşanmadı" dedi.

Kaynak: SNOB magazin