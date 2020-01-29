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Boyun fıtığı nedir ensede ağrı en önemli belirtisi!

Boyun fıtığı, ensede yaptığı ağrı ve uyuşma hissi sebebiyle hayat kalitesini düşüren bir rahatsızlık. İşte boyun fıtığı hakkında tüm bilmeniz gerekenler!

Boyun fıtığı nedir ensede ağrı en önemli belirtisi!
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Boyun fıtığı genellikle uzun süre aynı yerde oturmak, masabaşı iş yapmak veya ağır kaldırma gibi nedenlerle meydana geliyor. Uyuşma hissi, enseden başlayıp kollara yayılan ağrılarla belirtilerini gösteriyor. Hayat kalitesini düşüren boyun fıtığının bir an önce tedavi edilmesi için belirtilerini ciddiye alıp hekime gözükmek gerekiyor. İşte boyun fıtığı hakkında detaylı bilgiler!

Boyun fıtığı nedir?

Boyun fıtığı; boyun omurlarının arasındaki kıkırdağın omurilik kanalına doğru yer değiştirmesi sonucu oluşan hastalıktır. Omuriliğe ve kola uzanan sinirlerde baskıya neden olur. Omurların arasında boynun hareketi sağlayan diskler; iki kemik dokunun birbirine temas etmesini engellerken aynı zamanda omurga yani kemiklerin üzerine binen yükü de azaltır.

Dejenere olan disk dokuları boyun fıtığı sebebi

Omurganın boyun kısmı, boyun omuru olarak adlandırılan yedi adet kemikten oluşuyor. Omurların arasında da, boynun hareketlerini sağlayan “disk”ler yer alıyor. Diskler, içerdiği su ve kollajen yapı sayesinde omurga, yani kemiklerin üzerine binen yükü azaltıyor. Aynı zamanda, iki kemik dokunun birbirine temas etmesini de engelliyor. Boyun yeterince korunmadığı durumlarda disk dokusunun suyunu kaybedip sert bir hal alması ise boyun fıtığını meydana getiriyor. Dejenere olan disk dokusu boyun fıtığı başlangıcı anlamına geliyor. Disklerin içinde bulunan yumuşak yapının ya da kemiklerin doğal yapısının bozulması ile kola veya omuriliğe giden sinirlerin üzerine binen baskı hastalarda boyun fıtığı belirtilerinin başlamasına neden oluyor.

Boyun fıtığı neden olur?

Boyun fıtığı, uzun bir zaman aynı yerde oturmak (masa başı, televizyon karşısında ve araçta uzun süre oturma gibi), sağlıksız oturuş şekilleri, ağır kaldırma, kontrolsüzce spor yapılması, boynu kütletmek, klima altında uzun süre kalmak, ıslak saçla durmak, genetik faktörler, ani ve ters hareketlerde bulunup omurlardaki disk zedelenmesi sebebiyle olur.

Boyun fıtığı belirtileri

Ensede ağrı, kas spazmı, boyun hareketlerinde kısıtlılık
Enseden kollara bazen de göğse ve sırta yayılabilen ağrı
Kollar ve ellerde uyuşma hissi
Baş dönmesi, kulak çınlaması, gözlerde sinek uçuşması, bulantı, konsantrasyon bozukluğu gibi semptomlar
Kol ve ellerde kas gücü azalması
Ağrı özellikle gece uykuda aşırı artış gösterir

Boyun fıtığı tedavisi

Boyun fıtığı belirtileri ile karşılaşan kişi ilk olarak hekimine gidip gerçekten boyun fıtığı olup olmadığına baktırmalıdır. Boyun fıtığı tanısı konulduktan sonra boyun fıtığı tedavisine geçilir. Hastalığın durumuna bağlı olarak ağrı kesici hap, kas gevşetici krem ve evde egzersiz tavsiye edilir. Ağrılar ve elde hissedilen güçsüzlük geçmemişse tedavi sürecine fizik tedavi dâhil edilebilir. Tüm bu yöntemlerin işe yaramadığı durumda ise ameliyat devreye girer.

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