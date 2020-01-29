Fellah köftesi nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Adana, Hatay, Elazığ ve birçok ilde yapılan fellah köfte, oldukça lezzetli aynı zamanda besleyici bir yemek. Yerken damakları çatlatacak, sosuyla büyüleyen fellah köfte tarifini sizlere sunuyoruz. İşte enfes fellah köfte için gerekli malzemeler ve yapılışı...

Haşlanması için:

1,5 litre su

Köfteler için:

2 su bardağı köftelik ince bulgur

2,5 su bardağı sıcak su

1 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz karabiber

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı biber salçası

Sosu için:

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 su bardağı rendelenmiş domates(rondodan geçirilmiş)

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 diş rendelenmiş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

2 su bardağı ince bulguru bir kabın içerisine aktarın ve üzerine 2,5 su bardağı sıcak su ilave edin. Streç filmle üzerini kapatarak bulgur şişene kadar bekletin. Şişen bulgurun içerisine 1 adet yumurta ve 1 yemek kaşığı biber salçasını ilave edin. 1 su bardağı unu da azar azar ilave edere yoğurmaya başlayın. 1 çay kaşığı tuz ve karabiberi ekleyerek bütünleşene kadar güzelce yoğurun. Elinizi hafifçe ıslatın. Hamurdan fındıktan biraz büyük parçalar kopararak iki avucunuzun içinde yuvarlayın. Yuvarladıktan sonra orta kısmına parmağınızla bastırarak bir çukur açın. Şekillendirdiğiniz köfteleri hafif unlanmış bir kabın içine aktarın ve güzelce harmanlayın.

Tencerede kaynayan suyun içerisine köftelerinizi atın ve yumuşayana kadar 10-15 dakika kadar haşlayın. Haşlanan köfteleri kevgir yardımıyla süzdürerek borcamın içine alın. Bir tavanın içine 1,5 çay bardağı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı biber salçasını alın. Üzerine rendelenmiş ve rondodan geçirilmiş 1 su bardağı domatesi ekleyin. Kıvamı hafif yoğunlaşınca 2 diş rendelenmiş sarımsak, 1 çay kaşığı pulbiber, 1 çay kaşığı tane karabiber ve 1 çay kaşığı da tuz ilave ederek karıştırın. Ardından hazırladığınız sosu üzerine gezdirin ve güzelce karıştırın. Servis tabağına alın ve ince kıyılmış maydanozlar serperek servis edin. Afiyetler olsun.