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Un kurabiyesi nasıl yapılır ağızda dağılan tat!

Kolay un kurabiyesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Ağızda dağılan benzersiz tadıyla kolay un kurabiyesi tarifi içeriğimizde!

Un kurabiyesi nasıl yapılır ağızda dağılan tat!
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Yapımı kolay nefis bir kurabiye yapmanız bu tarifle mümkün. Sıcacık, ağızda parçalanan yapısıyla mest eden bir tat. Çayınızın ya da kahvenizin yanında keyfini sürebilirsiniz. İşte kolay un kurabiyesi tarifi...

Malzemeler:

125 gram oda sıcaklığında margarin
1/2 su bardağı pudra şekeri
1/4 su bardağı sıvı yağ
1/2 paket kabartma tozu
2 su bardağı un

Üzeri için:

1/2 çay bardağı pudra şekeri

Püf Noktası

Bu tarifte, dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, margarinin oda sıcaklığında olması. Margarin yerine oda sıcaklığında tereyağı da kullanabilirsiniz.

Hazırlanışı:

Hamur için gerekli olan tüm malzemeleri bir kapta karıştırın ve ele yapışmayan bir hamur elde edene dek güzelce yoğurun. Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve hazırladığınız kurabiye hamurundan, ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak elinizle yuvarlayın ve tepsiye dizin. Hazırladığınız kurabiyelerin üstlerine, bir bıçak yardımıyla artı şekli yapın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üstleri hafifçe kızarana dek, yaklaşık 20 dakika pişirin. Kurabiyeleriniz fırından çıktıktan sonra, ılıklaşmalarını bekleyin ve üstlerine pudra şekeri serptikten sonra servis edin. Afiyet olsun!

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