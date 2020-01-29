Reishi mantarının faydaları neler hücreleri yeniliyor!

Geleneksel tıpta binlerce yıldır şifasından faydalanılan Reishi mantarı Çin'de ölümsüzlük mantarı olarak adlandırılıyor. Faydası saymakla bitmeyen bu mantar türü hücreleri yenileyerek yaşlanmayı geciktiriyor, ömrü uzatıyor. Yüzde 80'i su olan Reishi mantarı ormanlık alanlarda nemli ve az ışık alan yerlerde yetişiyor. Topraktan koparıldıktan sonra 1 saat içerisinde tüketilmesi gerekiyor. İşte Reishi mantarının duyunca şaşıracağınız faydaları!

Ölümsüzlük mantarı Reishi'nin faydaları şu şekilde:

• Migren kaynaklı baş ağrılarına iyi gelir.

• Tansiyonu düşürür.

• Anti-inflamatuar özelik taşır.

• Astım sorunu olanlar tarafından tercih edilebilir.

• Improve kidney function Böbrek çalışmasına yardımcı olur.

• Bağışıklık sistemini düzenler.

• Kemoterapi hastalarına yardımcı olarak kullanılır.

• Kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde önerilir.

• Alerjiler ve uykusuzluğu giderici etkisi vardır.

• Regl dönemi ağrıları ve basur tedavisine olumlu etki eder

• Kişinin kendini iyi hissetmesini sağlar ve enerji verir.

Yan etkilerine dikkat!

Reishi mantarının da elbet yan etkileri bulunmaktadır. Yan etkileri çok hafif ve kişiye göre değişen özellikte de olsa belirtmekte fayda var. Ağız kuruluğu, kaşıntı, mide bulantısı ve burun kanamaları görülebilir. Tansiyonu düşürücü etkisi olduğundan düşük tansiyonlu kişilerin ya da tansiyon ilacı kullanan kimselerin doktor tavsiyesi olmadan kullanması sakıncalı olabilir. Ayrıca hamile kadınların da kullanımı için uygun değildir. Kullanan kişilerin enerjilerinin arttığı, kendilerini daha iyi hissettikleri ve konsantrasyonlarının arttığı yönünde yorumlar da bulunmaktadır.