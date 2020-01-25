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Oyuncu Berna Laçin'in Elazığ depremi sonrası yaptığı paylaşım tartışmalara neden oldu!

Oyuncu Berna Laçin'in Elazığ depreminin ardından yaptığı paylaşımlar tepkilerin odağı oldu. Oyuncunun yaptığı vergi ve bağış çıkışı Twitter gündemine oturdu.

Oyuncu Berna Laçin'in Elazığ depremi sonrası yaptığı paylaşım tartışmalara neden oldu!
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Elazığ'ı ve Türkiye'yi sarsan 6.8'lik deprem sonrası ünlülerin paylaşımları konuşulmaya devam ederken paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Berna Laçin'in deprem yorumu olay oldu. Sosyal medyanın da gündemine oturan deprem hakkında bir paylaşım yapan oyuncu Berna Laçin, tepkilerin odağı haline geldi.

Hükümetin deprem bilgilendirmesini eleştirdi

Depremin şiddetinin yanlış aktarıldığını söyleyen Laçin, "Bakın, yabancı kaynaklardan kontrol edelim daha yüksek verir, hatta birazdan 6.8 (6.89 aslında 6.9) indirilerek söylenir , bekleyin görün hep aynı. Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" dedi.

"Önce can kaybı yok, sonra alıştıra alıştıra..."

Depremden hemen sonra yetkililerin bir can kaybı yok diye açıklama yapmasına da tepki gösteren Laçin, "Hep böyle yaparlar , önce "can kaybı" yok, sonra alıştıra alıştıra... Sanki alışmak mümkünmüş gibi... Kesin rakamlar için ancak enkaz altında kimsenin kalmamış olması lazım!" şeklinde paylaşım yaptı.

Kızılay'a tepki gösterdi

Türkiye'yi sarsan depremde ölenlerin sayısına değinmediği için eleştirilen Berna Laçin, Twitter hesabından paylaşım yaparak yardım isteyen Kızılay'a da "Biz her şeyimizi verelim o ayrı, ama neden hala deprem anı ilk akla gelen para toplamak ? Onca toplanan deprem vergisine ne oldu?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Paylaşımları tepki topladı

Twitter hesabından peş peşe paylaşım yapan Berna Laçin için "İnsanlar depremden ölür, bunlar kinlerinden", "Ölen insanlar varken senin aklın nerede" ve "Bir tek insanımızın burnu kanamasın ben vergiye razıyım. Ne kepazeliktir" gibi tepki mesajları geldi.

"Trolleseniz ne olur!"

Gelen tepkilere yanıt olarak Berna Laçin ise paylaşımında şunları ifade etti: "Trolleseniz ne olur! Siz istediğiniz kadar kapamaya çalışın, dünya yine de dönüyor, deprem başımızda keskin bıçak gibi sallanıyor! Gerçekler ortada! Ülke deprem kuşağında ve hiçbir önlem alınmadı bunca senedir! 21 yıllık deprem vergileri nerede o da bilinmiyor! Şeffaf olsun, bilelim."

 

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