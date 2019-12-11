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Eliz Sokuçoğlu kimdir ünlü stilist bikiniyle spor yaptı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren stilist Eliz Sokuçoğlu bikiniyle spor yaptığı anları Instagram hesabında yayınladı.

Eliz Sokuçoğlu kimdir ünlü stilist bikiniyle spor yaptı!
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Ünlü şarkıcı Murat Boz'un eski sevgilisi ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu son paylaşımlarıyla yürek hoplattı. gittiği bir tatil beldesinde bikiniyle spor yaptığı anları sosyal medyada yayınlayan Sokuçoğlu'nunun fotoğraflarına kısa süre içerisinde beğeni yağdı. 

"SPOR HAYATA TUTUNMANIN BİR DALIDIR"

Instagram'da 269 bin takipçisi bulunan Sakuçoğlu, geçtiğimiz haftalarda "Spor hayata tutunmanın bir dalıdır" notuyla dikkat çekmişti.  

Eliz Sokuçoğlu kimdir ünlü stilist bikiniyle spor yaptı!

ELİZ SOKUÇOĞLU KİMDİR?

Henüz 14 yaşında iken oturduğu şehirde bir mağazada harçlığını çıkarmak için çalışmaya başlayan Eliz Sakuçoğlu Antakya doğumludur. Altı yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'ya taşınmış ve eğitimini bu şehirde almıştır. Bremen'de yaşamaya ve orada ünlülerin alışveriş yaptığı bir mağazanın atölyesinde tasarımcılık yapmaya başlamıştır.

Annesiyle babasının boşanmasının ardından İstanbul'a taşınmış, Gaye Sökmen Ajans ile anlaşarak fotomodellik yapmaya başlamıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde sekiz ay kadar eğitim aldıktan sonra; Hülya Koçyiğit, Ediz Hun gibi ünlü isimlerin oynadığı Asla Unutma dizisinde rol almıştır.

Acun Ilıcalı'nın Fear Factor yarışmasına katılarak birinci olmuş ve büyük ödül 50 bin TL kazanmıştır. Sıla (Kenar Süsü klibi) ve Ayşe Hatun Önal (Kalbe Ben klibi) gibi ünlü isimlerin son kıyafetlerini de hazırlayan Eliz Sakuçoğlu yaklaşık olarak dört yıl yakışıklı şarkıcı Murat Boz ile gözlerden uzak bir birliktelik yaşadı.

İmaj danışmanlığı, oyunculuk, moda tasarımcılığı ve fotomodellik gibi on parmağında on marifet bulunan Eliz Sakuçoğlu iyi derecede İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmektedir.

Eliz Sokuçoğlu kimdir ünlü stilist bikiniyle spor yaptı!

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