Vefat eden oğlu Pars'ın doğum günü için paylaşım yapan Ebru Şallı yürek burktu!

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 10 yaşındaki oğlu Pars'ı geçtiğimiz Nisan ayında lenf kanseri nedeniyle kaybetti. Dün sosyal medya hesabı Instagram'dan bir paylaşım yapan Şallı, oğlunun doğum gününü kutladı.

"Senin annen olduğum için her zaman şükrediyorum"

Evladını kaybetmenin acısını yaşayan Ebru Şallı, oğlu Pars'ın doğum günü sebebiyle sosyal medyadan herkesi duygulandıran bir paylaşım yaptı. Oğlu Pars ile çekilen fotoğraflarını paylaşan Şallı, "Ponçiğim benim, seni çok seviyorum. İyi ki benim oğlum oldun, iyi ki seni doğurdum. Bana yaşattığın her an için sana minnettarım. Her zaman şükrediyorum senin annen olduğum için. 9 yıl ben bir melekle yaşadım. Gerçek bir meleğin nefes aldığını gördüm ben. Annişin seni çok seviyor meleğim doğum günün kutlu olsun. Seni tarifsiz özlüyorum. Buluşacağız Ponçiğim benim, kavuşacağız" notunu yazdı.

Ebru Şallı kimdir?

Ebru Şallı, 15 Ocak 1977 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Nişantaşı Kız Lisesinden 1996 yılında mezun olarak tahsil hayatına nokta koydu. 1993 yılında fotomodellik yapmaya başlayan Ebru Şallı, 1995 yılında yapılan Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçildi. 1995 ile 2003 yılları arasındaki dönemde mankenlik, fotomodellik ve sunuculuk yaptı.

Pilates için egzersiz videosu da hazırlayan Ebru Şallı, 2006 Mayıs ayından itibaren TV 8 kanalında “Ebru’nun Mutfağı” adlı programı sundu. Beyaz TV’de “Ebruli” adlı programının sunuculuğunu yaptı. Ebru Şallı, Ozan Orhon’dan boşanır boşanmaz uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı, bir süre sonra bırakıldı. 1999 yılında Emrah’la “Unutabilsem” adlı dizide oynadı. “Belalım Benim” ve “Gölge Çiçeği” oynadığı diğer diziler oldu.

Daha sonra Yeni Karamürsel Mağazaları’nın sahibi Harun Tan’la bir süre aşk yaşadıktan sonra 2002 yılında evlenen Ebru Şallı podyumları bıraktı. İki çocuğu oldu. 11 yıl boyunca ‘örnek’ olarak gösterilen Harun Tan ve Ebru Şallı çifti, 11 Temmuz 2013 tarihinde boşandı.

Ebru Şallı hamileliğinin ardından Gendaş Kültür yayınları arasında çıkan “Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak” adlı bir kitap yazdı. 2005 yılı Mart ayında yayınlanan bu kitap büyük ilgi gördü.