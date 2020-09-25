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Ayvalık'ta tatil yapan Hülya Avşar'dan güneş banyosu pozu!

Yaz tatilini Ayvalık'ta geçiren Hülya Avşar, güneşlendiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Avşar kızının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Ayvalık'ta tatil yapan Hülya Avşar'dan güneş banyosu pozu!
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Pandemi dönemini Ayvalık'ta geçiren şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, tatiline tam gaz devam ediyor. Zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Avşar, bu kez de güneşlenirken çekilen bir kareyi paylaştı.

Yorumlara kapattığı paylaşımına beğeni yağdı

Paylaşımına yıldız emojisi koyan Avşar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcının fotoğrafı, takipçilerinden oldukça ilgi gördü. Ancak Hülya Avşar, her zamanki gibi paylaşımını yorumlara kapattı. Takipçileri sadece beğen butonunu kullanabildi. Binlerce kişi magazin sayfalarının sosyal meyda hesapları üzerinden fotoğrafını yorumlara kapattığı için Avşar'a sitem etti.

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