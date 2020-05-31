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Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi

Son günlerde Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, bu sene ilk kez bikinili görüntülendi.

Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
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Koronavirüs salgını nedeniyle birçok işi durdurulan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, aylardır sevgilisi Cem Yılmaz ile kendisini karantinaya aldı. Son zamanlarda yaşadığı aşkla sürekli olarak gündem olan Sarıkaya, geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla güzel havanın tadına çıkarmak için kendisini bahçeye attı. Çimlerin üzerinde güzel havanın tadını çıkaran Sarıkaya, bu sene ilk kez görüntülendi. 

Bikinili ilk kez görüntülendi

Serenay Sarıkaya, TV100'ün haberine göre çimlerin üzerinde güzel havanın tadını çıkardı. Güzel oyuncu bikinili bir şekilde  güneşlenirken köpeği de ona eşlik etti. Ünlü oyuncu uzun uzun köpeğinin sırtını sevdi. Serenay Sarıkaya bir ara ayağa kalkıp içecek aldı.

Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi

 

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