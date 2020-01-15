Eşiyle olan tüm fotoğraflarını silen Hanife Gürdal düğünü için Trabzon'a gidiyor

Katıldığı evlilik yarışmasıyla adını duyuran ve sonrasında başörtüsünü açtığı için günlerce konuşulan gelin adayı Hanife Gürdal, geçtiğimiz ay bir süredir birlikte olduğu Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturdu. Eşi ile olan tüm fotoğraflarını sildiği için ayrılık kararı aldığı düşünülen Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından Trabzon'a düğün yapmaya gideceğini söyledi.

Nikah fotoğraflarını silmişti

Ani bir kararla nikah masasına oturduktan günler sonra eşi ile olan tüm fotoğraflarını silen ve sonrasında imalı paylaşımlar yapan Hanife'nin eşi ile ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti. Gürdal, bu sefer de sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını paylaşarak düğün müjdesi verdi.

''Memlekete düğün yapmaya geliyorum''

Başına Karadeniz puşisi takarak poz veren Hanife Gürdal, "Trabzon'da olacak düğünüm için gelsin bu post. Bekarken kepçe kazan misali gezdikçe gezdiğim memlekete şimdi düğünümü yapmaya geliyorum" dedi.