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Süt kaymağı nasıl yapılır bu lezzet bambaşka!

Hem görüntüsüyle hem de tadıyla sizleri mest edecek şahane bir tarifle karşınızdayız. Bu lezzete hayran kalacaksınız.

Süt kaymağı nasıl yapılır bu lezzet bambaşka!
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Elmaelma.com olarak harika bir tarifle karşınızdayız. Hem göürnütüsüyle hem de tadıyla sizi mest edecek bu şahane lezzete hayran kalacaksınız. Özellikle kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak bu lezzetin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız içeriğimize bir göz atabilirsiniz. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda süt kaymağı tarifi. 

Malzemeler:

1 paketkrema(200 ml), 1/2 su bardağısüt, 1 yemek kaşığı (tepeleme)mısır nişastası

Hazırlanışı: 

Derin bir tencerede krema, süt ve mısır nişastasını karıştırın. Kısık ateşte kaynama noktasına gelene kadar karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayan kaymağı 2 dakika daha ateşte karıştırın ve ocaktan alın. Ocaktan aldığınız kaymağı bir kaba boşaltın ve üzerine streç film örtüp, oda sıcaklığına gelene kadar soğutun.
Oda sıcaklığına gelen kaymağı buzdolabında, 5-6 saat bekletin. Soğumuş kaymağın üzerindeki streç filmi kaldırıp ikiye bölün ve rulo haline getirerek servis edin.

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