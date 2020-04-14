search menu
search
close

Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum gemiyi en son kaptan terk eder

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kabul edilmeyen istifası hakkında sosyal medyadan paylaşım yapan Deniz Akkaya,"Gemiyi en son kaptan ve ekibi terk eder'' dedi

Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum gemiyi en son kaptan terk eder
-A A+

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 şehirdeki sokağa çıkma yasağının geç saatte duyurulması sonrası yaşanan karmaşadan kendisini sorumlu tutarak dün gece istifa kararı almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu'nun istifasını kabul etmedi. Ünlü isimler de bu konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak istifasını kabul etmemesini temenni ettiklerini dile getirmişlerdi. Bu konu hakkında paylaşım yapan Deniz Akkaya ise babasının kaptan olmasına atıfta bulunarak bir paylaşım yaptı. Akkaya "Gemiyi en son kaptan ve ekibi terk eder'' dedi. Akkaya'nın paylaşımına beğeni yağdı. 

''Gemiyi en son kaptan terk eder'' 

Ünlü isimlerin de sessiz kalmadığı istifa olayıyla ilgili bir paylaşım da eski manken Deniz Akkaya'dan geldi. Süleyman Soylu'nun istifasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Akkaya, "Gerçekten sırası değil bu istifanın… Gemiyi en son kaptan ve ekibi terk eder; bir kaptan kızı olarak böyle bilirim ben" dedi. Bugün istifa kararını neden aldığıyla da ilgili konuşan Soylu, "Cuma gecesi yaşananlara kayıtsız kalmak bigane sorumsuzluk olurdu" dedi.

Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum gemiyi en son kaptan terk eder

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Vaktinizin çoğunu temizlik yaparak geçiriyorsanız dikkat! Vaktinizin çoğunu temizlik yaparak geçiriyorsanız dikkat!
Hastalıklar
Evinin bahçesinden fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı! Evinin bahçesinden fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ünlü oyuncunun gerçek mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Ünlü oyuncunun gerçek mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor!'
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor!'
Amuda kalkıp poz verdi! Takipçilerini mest etti!
Amuda kalkıp poz verdi! Takipçilerini mest etti!
İranlı modelin İstanbul'daki lüks rezidansından çıkanlar şoke etti!
İranlı modelin İstanbul'daki lüks rezidansından çıkanlar şoke etti!
Rus sporcunun Instagram paylaşımları olay! Güzelliğiyle büyüledi!
Rus sporcunun Instagram paylaşımları olay! Güzelliğiyle büyüledi!
Ünlü model yine yaptı yapacağını! Karantinadaki pozları olay oldu!
Ünlü model yine yaptı yapacağını! Karantinadaki pozları olay oldu!
Önceki Haberler
Kahvaltılarınıza renk katın: Süt kaymağı tarifi
Kahvaltılarınıza renk katın: Süt kaymağı tarifi
Birce Akalay bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı!
Birce Akalay bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı!
Partnerinizin seks yapmak istememesinin sebebi bu olabilir!
Partnerinizin seks yapmak istememesinin sebebi bu olabilir!
Karşı koyulmaz lezzet: Portakallı köy kurabiyesi
Karşı koyulmaz lezzet: Portakallı köy kurabiyesi
Kabağı bir de böyle deneyin: Kabak spagetti
Kabağı bir de böyle deneyin: Kabak spagetti
Sıkı ve genç görünen bir cilt istiyorsanız...
Sıkı ve genç görünen bir cilt istiyorsanız...
Eda'yı korona bile engelleyemedi! Bakın nerede güneşlendi!
Eda'yı korona bile engelleyemedi! Bakın nerede güneşlendi!
Ev yapımı bulaşık deterjanı tarifi!
Ev yapımı bulaşık deterjanı tarifi!
Yorumlar