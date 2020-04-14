Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum gemiyi en son kaptan terk eder

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 şehirdeki sokağa çıkma yasağının geç saatte duyurulması sonrası yaşanan karmaşadan kendisini sorumlu tutarak dün gece istifa kararı almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu'nun istifasını kabul etmedi. Ünlü isimler de bu konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak istifasını kabul etmemesini temenni ettiklerini dile getirmişlerdi. Bu konu hakkında paylaşım yapan Deniz Akkaya ise babasının kaptan olmasına atıfta bulunarak bir paylaşım yaptı. Akkaya "Gemiyi en son kaptan ve ekibi terk eder'' dedi. Akkaya'nın paylaşımına beğeni yağdı.

''Gemiyi en son kaptan terk eder''

Ünlü isimlerin de sessiz kalmadığı istifa olayıyla ilgili bir paylaşım da eski manken Deniz Akkaya'dan geldi. Süleyman Soylu'nun istifasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Akkaya, "Gerçekten sırası değil bu istifanın… Gemiyi en son kaptan ve ekibi terk eder; bir kaptan kızı olarak böyle bilirim ben" dedi. Bugün istifa kararını neden aldığıyla da ilgili konuşan Soylu, "Cuma gecesi yaşananlara kayıtsız kalmak bigane sorumsuzluk olurdu" dedi.