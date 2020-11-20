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Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi

Youtuber Çağdaş Özsarı, Antalya'da Kemer'de balık yakalarken balığın dikeninin batması sonucunda zehirlendi. Özsarı, soluğu hastanede aldı.

Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi
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Antalya Kemer'de zıpkınla avladığı aslan balığının dikeni parmağına batan Youtuber Çağdaş Özsarı, zehirli diken nedeniyle bir süre acı çektikten sonra soluğu hastanede aldı. Ünlü YouTuber, hastanede tedavi edildi. 

ASLAN BALIĞININ ELİNİ ISIRMASI SONUCU YARALANDI 

Asıl yaşam alanı Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'un batı kısımları olan, küresel ısınmanın etkisiyle birlikte Akdeniz'e göç eden zehirli türler arasındaki aslan balığı, son yıllarda Antalya kıyılarında da çokça görülmeye başlandı. Kemer'de sık sık dalış yapan ve bu dalışlara ait görüntüleri YouTube kanalında paylaşan dalgıç Çağdaş Özsarı, daha önce yine göçmen ve zehirli bir tür olan balon balığının elini ısırması nedeniyle yaralanmıştı.

ACISI DİNMEYİNCE HASTANEYE GİTTİ

Önceki gün Kemer'den tekneyle denize açılan ve dalış yapan Özsarı, zıpkınla bir aslan balığı avladı. Balığı tekneye çıkaran Özsarı'nın parmağına, aslan balığının dikeni battı. Zehirli diken nedeniyle bir süre acı çeken ve sıcak su kaynatarak parmağına pansuman yapan Özsarı, acısı dinmeyince hastaneye gitti.

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