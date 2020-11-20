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Selülit gideren kahve maskesi nasıl yapılır oluşumunu bile önlüyor!

Kadınların korkulu rüyası selülitleri yok eden kahve maskesini yoksa siz hala denemediniz mi? Pürüzsüz ve selülitsiz bacaklar için mutlaka deneyin.

Selülit gideren kahve maskesi nasıl yapılır oluşumunu bile önlüyor!
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Kadınların kabusu olan selülitlerden kurtulmak epey zor! Kimi kadın bunun için güzellik merkezlerine tonlarca para harcayarak tedavi olmaya çalışıyor kimi ise doğal yöntemlerle sorundan kurtulmaya çalışıyor. Peki bizler size elmaelma.com olarak  evde hazırlayacağınız kahve maskesi ile selülitleri yok edebileceğinizi söylesek! Evet yanlış duymadınız! Evde hazırlayacağınız kahve maskesi ile selülit oluşumunun önüne geçebilecek dahası olan selülitlerinizi yok edebileceksiniz. İşte yapmanız gerekenler! 

SELÜLİTLERİ YOK EDEN KAHVE MASKESİ

Malzemeler:

1 su bardağı Hindistan cevizi yağı
1 su bardağı taze çekilmiş kahve

Hazırlanışı:

Malzemeleri iyice iç içe geçene kadar karıştırın. Fazla bir karışım elde edeceksiniz. Hazırladığınız karışım iki uygulama için size yetecektir. Kullandıktan sonra, kalan karışımı kapaklı bir kapta hava almayacak şekilde saklayabilirsiniz. Kuru cilde parmak uçlarınızla aşağıdan yukarıya doğru masaj yaparak sürün. Dairesel hareketlerle maskeyi iyice yedirin. 5- 10 dk masaj yaptıktan sonra ılık suyla bölgeyi temizleyin. Haftada 3 kere uygulayabilirsiniz. Hepsi bu kadar. 

 

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