Beyti kebabı nasıl yapılır mest eden lezzet!

Beyti kebap, kebap türlerinin en güzellerinden biri. Salgın günlerinde dışarıdan sipariş vermeye çekiniyorsanız eğer, evde siz de beyti kebabı yapabilirsiniz. Ekonomik ve lezzetli beyti kebabı tarifini sevdiklerinizle keyifle tüketeceksiniz. Biz bu tarif için kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir lavaş tarifi de paylaştık ama dilerseniz hazır yufkadan, tortilla ekmeklerinden veya hazır satılan lavaşlardan da bu tarifi pratik bir kıvama getirebilirsiniz. İşte muhteşem beyti kebabı tarifi!

Beyti kebabı tarifi için malzemeler

Lavaşı İçin:

5,5 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

1 paket instant maya

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Köftesi İçin:

1 adet yumurta

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 çay bardağı galeta unu

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

400 gram kıyma

Sosu İçin:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı su

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 kase sarımsaklı yoğurt

Yapılış aşaması:

Lavaşın Hazırlanışı: Unu bir kaba eleyin ve en son tuz ilave edilecek şekilde bütün malzemeleri ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru 30 gr'lık bezeler olacak şekilde porsiyonlayın. Porsiyonladığınız hamur bezelerinin üzerini nemli bir bez veya streç filmle örtecek şekilde nazikçe örtün.

Mayalanan hamurları hafif unlayarak incecik olacak şekilde merdane yardımıyla inceltin. İncelttiğiniz hamurları yağsız teflon tavada veya sacın üzerinde pişirin ve soğuması için dinlendirin.

Sosun Hazırlanışı: Tereyağını eritin. Domates ve biber salçasını ekleyin. Suyu da ilave edip 1-2 dakika fokurdayana kadar karıştırın.

Köftenin Hazırlanışı: Fırını 180 dereceye ayarlayın. Soğan ve sarımsağı rondodan geçirin ve suyunu süzün. Kıymayı bir kaba alın. Soğan ve sarımsağı ekleyip hafif karıştırın. Galeta unu, yumurta, zeytinyağı ve baharatları ekleyin. Malzemelerin hepsi birbirine karışacak şekilde yoğurun. Streç filme sarın ve buzdolabında 15 dakika dinlendirin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dinlenen köfteleri uzun ince incelterek (kebap şeklinde) dizin. Dilerseniz bu aşamada şişe dizerek de pişirebilirsiniz. Köfteleri iyice pişirin.

Pişen köfteleri daha önceden hazırlandığınız lavaşlara sarın ve dilerseniz yuvarlak halkalar şeklinde dilerseniz de verev olacak şekilde dilimleyin. Dilimlediğiniz kebapları tabağa dizin. İsterseniz tabağa dizmeden 5-10 dakika daha fırınlayabilirsiniz. Üzerine hazırladığınız yoğurt sosu ve salçalı yağlı sosu dökerek sunumunuzu yapabilirsiniz. İşte bu kadar, afiyetler olsun!