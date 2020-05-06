Sokağa çıkma yasağını delen Aleyna Tilki'den olay paylaşım ilk eşek arkadaşım!

19 yaşındaki genç popçu Aleyna Tilki, pandemi nedeniyle uygulanan 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir süredir evden çıkamıyordu. Ancak Aleyna, son paylaşımında "ilk eşek arkadaşım" notuyla bir eşekle çektiği videoyu yayınlayarak sokağa çıkma yasağını deldi.

Yarasa oyuncağıyla küvette poz vermişti

Koronavirüs sebebiyle vaktini evde geçiren Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde oyuncaklarıyla banyosundaki küvete girerek poz vermişti. Tilki'nin paylaşımı hayranlarından büyük ilgi görmüştü.