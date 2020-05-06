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Acun Ilıcalı kendisinden 30 yaş genç sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi!

Koronavirüs nedeniyle Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı ve 20 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın sarmaş dolaş pozları ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı kendisinden 30 yaş genç sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi!
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı bir süredir kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor. Ilıcalı'nın koronavirüs önlemleri nedeniyle Dominik'ten ayrılamayan sevgilisiyle yeni pozları ortaya çıktı.

Dominik Cumhuriyeti'nde mahsur kaldı

Kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı ile tek celsede boşanan 50 yaşındaki Acun Ilıcalı, 20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ile birliktelik yaşıyor. Koronavirüs salgınından önce Survivor çekimlerini yapan Acun Ilıcalı'nın yanına giden Altunkaya, ülkeye giriş ve çıkışlar kapatıldığı için Dominik'te mahsur kalmış durumda.

İşte Acun ve sevgilisinin yeni pozları...

 

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