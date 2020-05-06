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Evde krem allık nasıl yapılır ruj ve kremden faydalanın!

Evinizdeki ürünlerle kendi allığınızı kendiniz yapabilirsiniz. Üstelik evde allık yapmak oldukça basit! İşte evde krem allık yapmanın ipuçları...

Evde krem allık nasıl yapılır ruj ve kremden faydalanın!
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Eğer allığınız tükendiyse ve yenisini almak için de dışarıya çıkmak istemiyorsanız bunu dert etmenize gerek yok. Evinizdeki makyaj malzemelerinden faydalanarak kendi allığınızı kendiniz yapmanız mümkün! Ruj, nemlendirici krem ve tahta çubuğu hazırlayın. İşte evde kolay krem allık yapımı tarifi!

Malzemeler:

- Sevdiğiniz renkte ruj
- 1 tatlı kaşığı nemlendirici yüz kremi
- Çay, kahve karıştırırken kullanılan tahta çubuk
- Nude makyaj için isteğe bağlı: 1/4 çay kaşığı açık renk likit fondöten

Yapılışı:

Ruju tahta çubuk yardımıyla cam bir kaba alın. Üzerine kremi ilave edip iyice karıştırın. Eğer elde ettiğiniz renk sizin için fazla koyu ise kremi miktarını arttırın. Eğer ev yapımı allığınız çok açık geldiyse nemlendirici krem miktarını arttırın.

Nude makyajı tercih ediyorsanız

Nude makyaj yapmayı sevenlerdenseniz, allığınıza bir miktar likit fondöten katabilirsiniz. Nude makyajın amacı doğal bir görünüm sağlamaktır. Bu nedenle nude makyajı tamamlayacak bir allık için ruj miktarını biraz azaltıp fondöteni bir miktar artırabilirsiniz.

Uygulamak için;

Karışım henüz cam tabaktayken yüzünüzde deneyin. Eğer elde ettiğiniz allığın renginden memnunsanız, bu karışımı küçük bir cam kap ya da ruj kabınızın içinde saklayabilirsiniz.

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